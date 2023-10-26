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        Konya'da trafikte tartıştıkları kişinin aracına zarar veren 4 sanık hakim karşısında

        Konya'da yol verme meselesinden tartıştıkları sürücünün aracına zarar verdikleri öne sürülen 4 sanığın yargılanmasına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2023 - 14:19 Güncelleme: 26.10.2023 - 14:19
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        Konya'da trafikte tartıştıkları kişinin aracına zarar veren 4 sanık hakim karşısında
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        Konya'da yol verme meselesinden tartıştıkları sürücünün aracına zarar verdikleri öne sürülen 4 sanığın yargılanmasına başlandı.

        15. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, davacı M.E. ile avukatı, tutuksuz yargılanan sanıklardan Y.C.D, O.D, E.O. katıldı.

        Söz verilen sanıklardan Y.C.D. olay günü müştekinin aracının sağından geçtiğini söyledi.

        Bu nedenle aracıyla tabelaya çarptığını, müştekiye korna çaldığını ancak durmadığını aktaran Y.C.D, "Peşinden gittim. Trafik ışıklarında, araçtan indim elimdeki sopayla müştekinin aracının sol aynasına vurdum. Sadece, kapıyı açmasını istedim. Beraatimi istiyorum." dedi.

        Diğer sanık E.O, müştekiye saldırmadığını savundu.

        Sanık O.D. bir sonraki celsede savunma yapacağını belirterek mahkemeden ek süre istedi.

        Müşteki M.E ise sanıklardan şikayetçi olduğunu vurgulayarak, "Y.C.D. sopayla aracıma vurdu, zarar verdi. Diğer sanıklar, aracımın kapısını açmayınca, kapıları açmak için zorladılar ama açamadılar. Y.C.D. yüzünü cama dayayarak küfür etti. Sonra ön cama sopayla vurdu, cam patlamadı. 'Seni öldüreceğim.' dedi. Sopa elindeydi. Cezalandırılmalarını talep ediyorum. Bunu bana yapanlar, yarın size de yapabilir." ifadesini kullandı.

        Ek savunmaların yapılabilmesi için duruşma ertelendi.

        Aracıyla işe giden M.E, 2 Haziran'da Selçuklu ilçesinde yol verme meselesinden çıkan kavgada aracına sopayla zarar verdiklerini iddia ettiği 4 sanıktan şikayetçi olmuştu.

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