Beyşehir'in doğal taşları Bursa Fuarı'nda görücüye çıktı

Bursa'da düzenlenen uluslararası fuara katılan Beyşehir Belediyesinin açtığı stantta sergilenen ilçeye ait doğal taşlar çok sayıda ziyaretçinin akınına uğradı.

Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, fuar alanında yaptığı yazılı açıklamada, TÜYAP Bursa Fuar Merkezi’nde 25 Ekim’de kapılarını açan Bursa Uluslararası Blok Mermer Fuarı'nda Beyşehir Belediyesinin sergilediği doğal taşların diyabaz 852 numaralı stantta yerini aldığını söyledi.

Katılımcıların fuarda Beyşehir Belediyesi’nin standına yoğun ilgi gösterdiğini belirten Bayındır, şunları kaydetti:

"İlk günden itibaren standımızı gezen ve yoğun ilgi gösteren yerli, yabancı ziyaretçilere bölgemizde üretilen ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler veriyoruz. Doğal taşlarımız fuarın şu ana kadar en ilgi gören doğal taşlarından oldu. Ziyaretçilerimize standımıza gösterdiği yoğun ilgiden dolayı teşekkür ediyoruz."