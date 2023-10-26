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        UCLG Dünya Konseyi Konya'da başladı

        Dünya Belediyeler Birliği olarak bilinen Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı (UCLG) tarafından düzenlenen UCLG Dünya Konseyi, Konya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Konya'da başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2023 - 15:04 Güncelleme: 26.10.2023 - 15:04
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        UCLG Dünya Konseyi Konya'da başladı
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        Dünya Belediyeler Birliği olarak bilinen Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı (UCLG) tarafından düzenlenen UCLG Dünya Konseyi, Konya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Konya'da başladı.

        Selçuklu Kongre Merkezi'ndeki UCLG Dünya Konseyi'nin ilk gününe CEMR (Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi) Bölge Teşkilatı toplantısıyla başlandı.

        Ardından "Politika Tartışması: Kent Hakkı: Müştereklerin Geri Kazanılması", "Politika Tartışması: Herkes İçin Fırsatlar: Finansman ve Ekonominin Yeniden Tanımlanması" toplantıları yapıldı.

        Dünya Belediyeler Birliği Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Politika Tartışması: Kent Hakkı: Müştereklerin Geri Kazanılması" konulu oturuma katılarak, açılış konuşmasında 50 ülkeden gelen konuklara hitap etti.

        Konya olarak UCLG Dünya Konseyi'ne ev sahipliği yapıyor olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Altay, "Yerel ve bölgesel yönetimlerden oluşan topluluğumuzun, burada hep birlikte, dünyayı değiştirmeye hazır olmasından ve pek çok zorlu duruma rağmen, bir hareket olarak birleşmiş olduğumuzu görmekten ayrıca mutluyum. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'na ulaşmak amacıyla politika önceliklerimizi yenilemek ve stratejimizi ilerletmek için kritik bir zamandayız. Ümit ediyorum ki bu konuda da oldukça güzel gelişmeler yaşayacağız." diye konuştu.

        Altay, Konya'daki hoşgörü, çeşitlilik ve birlikte yaşama ruhunun, şehrin dokusuna işlendiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

        "Bugün ve hafta boyu sürecek beraberlik ruhunu, sizlerin de yakından hissetmenizi temenni ediyorum. Dünya Konseyimiz başlarken sizleri şehrimizi tam olarak deneyimlemeye davet ediyorum. Eminim ki sizlerin de tecrübe edeceği gibi Konya, hiçbir şehirde eşi bulunmayan bir manevi havaya ve sıcaklığa sahip bir şehirdir. Şehrimizin geleneklerinin, canlılığının ve misafirperverliğinin üzerinizde etki bırakacağına yürekten inanıyorum. Ayrıca hemen salon dışındaki otopark alanında Türkiye'nin ilk seri üretim elektrikli otomobili Togg'u ve elektrikli yerli otobüsümüzü deneyimlemenizi tavsiye ediyorum."

        - "Köprüler kurmanın, anlayış geliştirmenin ve barışı teşvik etmenin öneminin farkındayız"

        Konseyde elde edilecek sonuçların çok kıymetli olduğuna dikkati çeken Altay, şöyle devam etti:

        "UCLG'nin temsil ettiği küresel topluluk için köprüler kurmanın, anlayışı geliştirmenin ve barışı teşvik etmenin öneminin farkındayız. Teşkilatımız ile şehrimiz, uyum ve kalkınmanın ancak diyalog ve iş birliğiyle sağlanabileceğinin farkında olarak, çeşitlilik ve farklılıkları her zaman önemsemektedir. Şehrimizin simgesi, büyük düşünür Mevlana Celaleddin Rumi 'Bir şeyleri ruhunuzla yaptığınızda, içinizde hareket eden bir nehir ve neşe hissedersiniz.' demiştir. Bu hafta tartışacağımız ve konuşacağımız tüm konuların kalpten geldiğine inanıyorum. Bu nedenle buradan elde edeceğimiz sonuçların, insanlığın ilerlemesine katkıda bulunacağına eminim."

        Dünya Konseyi'nin ilk günü UCLG Mali Yönetim Komitesi, UCLG Tüzük Komitesi ve UCLG Avrasya Kurulu toplantıları yapılacak.

        Dünya genelinden 50 ülkeden 400'e yakın yerel ve bölgesel yönetim temsilcisi ile yedi kıtadan konukların katıldığı UCLG Dünya Konseyi'nde 27 Ekim Cuma günü UCLG Yönetim Kurulu ve UCLG Dünya Konseyi toplantıları gerçekleştirilecek.

        Altay, Dünya Konseyi toplantısında UCLG Başkanlığını resmen devralacak.

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