Konya'da "Nobel MASTER SHOES Ayakkabı ve Çanta Moda Fuarı" açıldı

Konya'da "Nobel MASTER SHOES Ayakkabı ve Çanta Moda Fuarı" kapılarını açtı.

Nobel Expo Fuarcılık AŞ tarafından Konya Ayakkabıcılar Odası ve Konya Ayakkabı Sanayicileri Derneği (KASD) işbirliğiyle Konya TÜYAP Uluslararası Fuar Merkezi'nde düzenlenen fuar, 110'un üzerinde firma ile 200'ün üzerinde markaya ev sahipliği yapıyor.

Alım heyetleri kapsamında 52 ülkeden katılımcı firmanın ilgi gösterdiği fuarda ikili iş görüşmeleri yapma imkanı da sunuluyor. Fuarda ayakkabı, çanta ve terlik ürün grubu sergileniyor.

- "255 milyar dolar ihracata ulaşmayı başaracağız"

Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar, fuarın açılışında, küresel ekonomide devam eden olumsuz hava ve asrın felaketi deprem afetine rağmen Türkiye ekonomisinin direncini ve güçlü altyapısını kanıtladığını söyledi.

Türkiye'nin yılın ikinci çeyreğinde yüzde 3,8 büyümeyi başardığına işaret eden Ağar, "12 çeyrektir büyüme trendini devam ettirmiştir. Hamdolsun ihracat tarafında da benzer bir tabloyu görmekteyiz. Özellikle Avrupa pazarında yaşanan daralmaya rağmen ihracatımız artış trendini sürdürmeye devam etmektedir. İhracatımız eylül ayında 22,7 milyar dolara ulaşırken, 2023 yılı ocak-eylül dönemi toplam ihracat rakamı ise 187,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. İnşallah yıl sonunda da Orta Vadeli Program hedefimiz olan 255 milyar dolar ihracata ulaşmayı hep beraber başaracağız." diye konuştu.

Ağar, sürdürülebilir ihracat artışını sağlamak suretiyle istihdamı, üretimi ve milli geliri artırarak kalkınma hamlesine güçlü şekilde devam etmeyi hedeflediklerini vurguladı.

- 17 bin firmaya 6 milyar liralık ihracat desteği verildi

İhracatı tabana yaymayı, ihracat kültürünü ülke genelinde yaygınlaştırmayı hedeflediklerini söyleyen Ağar, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda Bakanlık olarak ihracat desteklerimizi, ihracata hazırlık aşamasından pazarlamaya, tasarımdan küresel tedarikçi olmaya, tanıtımdan yurt içi ve dışı fuar katılımlarına, yurt dışı dağıtım kanalları oluşturmaktan küresel marka oluşturmaya kadar geniş bir yelpazede sunmaktayız. 2023'te mal ihracatı kapsamında yaklaşık 17 bin firmamıza 6 milyar lira tutarında destek sağlamayı başardık. Öte yandan, finansmana erişimin firmalarımız için hayati önem taşıdığının da farkındayız. Bu doğrultuda ve İhracatı Geliştirme Anonim Şirketi aracılığıyla ihracatçılarımıza kredi, sigorta ve kefalet çözümleri sunuyor, finansmana erişimi kolaylaştıracak birçok adım atıyoruz."

- Bakanlığın fuar destekleri de sürüyor

Ağar, fuarların ülke ekonomisine katkısına işaret ederek, "Firmalarımızın yurt içi ve dışı fuarlara yönelik gerçekleştirdikleri katılımlarını desteklerken yurt içi fuarlarımızın dünyaca bilinen önemli fuarlar haline gelmesi için tanıtım faaliyetlerine de Bakanlığımızca destek sağlıyoruz. Bu itibarla 2023'te 304 yurt dışı fuar organizasyonu ve 1458 yurt dışı fuara yönelik gerçekleştirilen bireysel katılıma, 44 yurt içi fuara Bakanlığımızca destek sağlanmıştır." ifadesini kullandı.

- "Ticaret garantili bir fuar organize ettik"

NOBEL Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Çelik de 6 ülkede 8 şirketle yurt dışında fuar alanı işlettiklerini söyledi.

Çelik, "Ziyaretçi sorunu yaşayabileceğimiz bir dönemdeyiz ama yaşatmayacağız. Dünyanın 52 ülkesinden katılımcıyı Konya'ya taşıyarak ticaret garantili bir fuar organize ettik. Konya, ayakkabı üretimiyle dünyada yıldızlaşan bir marka. Fuarlarla, pazarlamayla ve tanıtımla Konya'daki ayakkabı üretimini, Türkiye'nin gerçek anlamda merkezi yapmak için elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız." diye konuştu.

Daha sonra protokol üyeleri kurdele keserek fuarın açılışını yaptı.

Programa, Konya Valisi Vahdettin Özkan, AK Parti ve MHP Konya il başkanları, Konya Ayakkabı Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Özarpa, Konya Ayakkabıcılar Odası Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Acar, Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği Başkanı Berke İçten, Konya Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Büyükeğen, Konya Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Öztürk, Konya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Uzbaş ve çok sayıda davetli katıldı.

Fuar, 26-29 Ekim tarihlerinde 09.00-18.00 saatlerinde ziyaret edilebilecek.