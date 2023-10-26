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        Konya'da kadın öğretmeni darbeden zanlı tutuklandı

        Konya'da kadın öğretmeni darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı, tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2023 - 15:45 Güncelleme: 26.10.2023 - 15:45
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        Konya'da kadın öğretmeni darbeden zanlı tutuklandı
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        Konya'da kadın öğretmeni darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı, tutuklandı.

        M.C. 24 Ekim'de Karatay ilçesi Mengene Mahallesi Doktor Sedat Yüksel İlkokulu bahçesinde yeğeni M.K.C'nin (8) kolundan çekilip başına vurulduğunu öne sürerek öğretmen H.P. ile tartışmaya başladı.

        İkili arasındaki tartışmanın büyümesi üzerine M.C'nin, H.P'yi darbettiği iddia edildi.

        Durumu fark eden diğer öğretmenler müdahale edip, durumu polise bildirdi.

        Şüpheli olay yerinden kaçtı, H.P. Konya Şehir Hastanesine kaldırıldı.

        Darp raporu alan öğretmen tedavisinin ardından taburcu edilirken, M.C. polis ekiplerince yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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