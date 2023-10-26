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        Konyaspor Kulübü Başkanı Fatih Özgökçen, basın mensuplarıyla bir araya geldi:

        Konyaspor Kulübü Başkanı Fatih Özgökçen, teknik direktörlük görevi için birkaç isimle görüşmelerinin sürdüğünü belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2023 - 15:54 Güncelleme: 26.10.2023 - 15:54
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        Konyaspor Kulübü Başkanı Fatih Özgökçen, basın mensuplarıyla bir araya geldi:
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        Konyaspor Kulübü Başkanı Fatih Özgökçen, teknik direktörlük görevi için birkaç isimle görüşmelerinin sürdüğünü belirtti.

        Özgökçen ve bazı yönetim kurulu üyeleri, kulübün Kayacık Tesisleri'nde basın mensuplarıyla buluştu.

        Başkan Özgökçen, burada yaptığı konuşmada, göreve geldikleri 2021'den bu yana gecelerini gündüze katarak çalıştıklarını söyledi.

        Teknik direktör Aleksandar Stanojevic ile 22 Ekim'de karşılıklı anlaşarak yolları ayırdıklarını anımsatan Özgökçen, "Kendisi ayrılmak istediğini ve kulübe mental olarak faydalı olamayacağını söyledi. Yeni hocayla alakalı basında görüştüğümüz, görüşmediğimiz isimler çıkıyor. Değerlendirmelerimizi yapıyoruz. Konyaspor'a fayda getirecek imzalar atmayı Allah nasip etsin." diye konuştu.

        Özgökçen, sabırsız davranılmaması gerektiğini, bu anlayışla bir yere varılamayacağını dile getirdi.

        Bazı taraftar gruplarının Pendikspor maçında Konyaspor gol atınca üzüldüğünü gördüğünü anlatan Özgökçen, "Bunun taraftarlıkla bağdaştırılacak bir yönü yok. Böyle taraftarlar maçlara da gelmesin. Kulüp başkanına kızmış da böyle yapmış. Ben de sana kızıyorum. İsteklerini yerine getirmemiş olabiliriz. Bundan sonra da Konyaspor'un menfaatleri neyi gerektiriyorsa onu yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

        Özgökçen, bu tür davranışların yönetime değil, Konyaspor'a zarar verdiğini ifade etti.

        Tribün jargonu haline gelmiş "Yönetim istifa" söylemleriyle bu işlerin yürümediğini vurgulayan Özgökçen, "Şehir yöneticilerinin desteğini alan, ekibini oluşturabilecek ve Konyaspor'u daha iyi yerlere getirebilecek bir yönetim oluşur, bu da kabul görürse hemen genel kurul kararı alıp görevi devretmeye hazırız." dedi.

        - "Konyaspor ile çalışmak isteyen birçok teknik direktör var"

        Yeni teknik direktörün kim olacağı noktasında kendilerine gelen bazı isimleri değerlendirdiklerini aktaran Özgökçen, şunları kaydetti:

        "Konyaspor ile çalışmak isteyen birçok teknik direktör var. Bize gelen isimleri değerlendiriyoruz. Bu isimlerden biri de Aykut Kocaman. Aykut hoca uzun süredir takım çalıştırmıyor. Bizim oyuncu profilimiz ve oyun sistemimizin masaya yatırılması neticesinde, yönetim olarak çalışmamızın çok uygun olmadığı kanaati oluştu. Aykut hocayla görüştüğümüz ve onun kabul etmediği gibi bir durum söz konusu değil."

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