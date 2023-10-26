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        Konya'da kuyumculara sahte altın satan zanlı tutuklandı

        Konya'nın Seydişehir ilçesinde kuyumculara sahte altın sattığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2023 - 16:03 Güncelleme: 26.10.2023 - 16:03
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        Konya'da kuyumculara sahte altın satan zanlı tutuklandı
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        Konya'nın Seydişehir ilçesinde kuyumculara sahte altın sattığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kuyumculara sahte altın satıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Şüpheli H.F.C. (50) altın satmak için girdiği kuyumcu dükkanında yakalandı.

        Elindeki altınların sahte olduğunu bilmediğini öne süren şüphelinin yapılan üst aramasında, 17 sahte altın ve bir miktar para ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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