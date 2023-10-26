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        "AkınRobotics" fabrikasında üretilen ADA-7 Robot tanıtıldı

        Konya'da Akınsoft yazılım firmasınca kurulan "AkınRobotics" fabrikasında üretilen ADA-7 Robot'un tanıtımı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2023 - 16:47 Güncelleme: 26.10.2023 - 16:47
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        "AkınRobotics" fabrikasında üretilen ADA-7 Robot tanıtıldı
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        Konya'da Akınsoft yazılım firmasınca kurulan "AkınRobotics" fabrikasında üretilen ADA-7 Robot'un tanıtımı yapıldı.

        Cumhuriyetin 100. yılına özel düzenlenen lansman programında, konuşan firma sahibi Özgür Akın, Cumhuriyet'in 100. yılını teknolojiyle taçlandırmak için bir araya geldiklerini söyledi.

        Cumhuriyetin temelinde yatan fedakarlıklar ve kahramanlıkların, kendilerine ilham kaynağı olduğunu aktaran Akın, "Cumhuriyeti ilelebet yaşatmak bizlerin en önemli görevidir. AkınRobotics robotları, kendi bünyesinde barındırdığı mühendislerin Ar-Ge çalışmalarıyla ve yüzde yüz yerli olma gayesiyle üretilmektedir." diye konuştu.

        Konuşmanın ardından, mühendisler tarafından ADA-7 Robot'un özellikleriyle ilgili bilgi verildi.

        Daha sonra, 2019'da inşa edilerek, Cumhuriyet'in 100. yılında açılması planlanan "2023 AkınRobotics Kapsülü" açıldı.

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