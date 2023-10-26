Sokak köpeklerinden kaçarken bisikletten düşen yaşlı kadın ağır yaralandı
Konya'nın Beyşehir ilçesinde sokak köpeklerinden kaçtığı sırada bisikletten düşen yaşlı kadın ağır yaralandı.
Konya'nın Beyşehir ilçesinde sokak köpeklerinden kaçtığı sırada bisikletten düşen yaşlı kadın ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Emine G. (69) üç tekerlekli elektrikli bisikletiyle Hamidiye Mahallesi'nde seyir halindeyken bir anda köpekleri görüp panikledi.
Köpeklerden kaçmaya çalışan yaşlı kadın, bisikletten düşerek yaralandı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Emine G'yi Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Buradaki müdahalesinin ardından Konya'ya sevk edilen Emine G'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.