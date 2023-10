UCLG Başkanı Uğur İbrahim Altay, konseyin Ana Tüzük Komitesi toplantısında konuştu:

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı (UCLG) Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Teşkilat olarak çağrılarının, Filistin'de akan kanın bir önce durması için ateşkesin sağlanması ve insani yardım koridorunun açılması olduğunu söyledi.

Altay, UCLG Dünya Konseyi kapsamında Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen Ana Tüzük Komitesi toplantısında konuştu.

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına ilişkin 1947 haritasını gösteren Altay, "1949, 1967 ve bugün güncel durum... Gelinen noktada yeşil yerler Filistin halkının yaşadığı bölgeler, beyaz olanlar da İsrail'in 'yerleşimcilik' adı altında işgal ettiği topraklar. Gazze'ye 2007 yılından itibaren insanların girip çıkması yasak. Burada şunu açık yüreklilikle söylemek istiyorum, içimiz acıyor, içimiz kan ağlıyor." dedi.

Gazze'de insanların denizden ve karadan abluka altında olduğunu, hiçbir insani haklarının olmadığını vurgulayan Altay, bunu da Gazze'de söylenen, "Gazze'de doğan, Gazze'de ölür." cümlesiyle açıklamanın mümkün olduğunu dile getirdi.

Buna karşı çıkılması ve ses yükseltilmesi gerektiğine işaret eden Altay, "İnsanların mescitlerinde ibadet hakkını bile ihlal eden yönetimin ne yapmasını bekliyoruz? Mescitlerine bile aranarak giren 65 yaşın altındaki insanların cuma namazı için bile mescide alınmadığı bir yerde Filistinlilerden ne yapmasını bekliyoruz? Her gün Filistinlilerin evlerine el koymaları, topraklarına yerleşmeleri ve artık kendi içlerinde bile bir yere gidemez hale gelmeleri karşısında Filistinlilerin ne yapmasını bekliyoruz? Gazze'de dünyayla irtibatınız yok ve 1967 yılı Birleşmiş Milletler kararlarına rağmen Filistin'in, başkenti Kudüs olan bir devlet olmasına, İsrail yönetimi sürekli engel oluyor." diye konuştu.

- "Yarın bundan utanmayacak mıyız?"

Salondaki katılımcılardan, gözlerini kapatarak Filistin'de yaşanan olayları düşünmelerini isteyen Altay, şunları kaydetti:

"Tarafların İsrailli, Filistinli olmadığı bir hayalle bakmanızı istiyorum. Gözlerimizi kapatıyoruz ve iki toplum görüyoruz. Tecrit edilmiş, hiçbir insani hakka erişimi olmayan insanların suyunu kesiyorsunuz, elektriğini kesiyorsunuz, hastaneleri ve okulları bombalıyorsunuz. Hiçbir sivil ayrımı yapmadan uçakla ve topla adeta çocukları katlediyorsunuz. Biz buna mı ses çıkarmayacağız? Yarın bundan utanmayacak mıyız? UCLG olarak Filistin'de akan kanın bir an önce durması için bir çağrıda bulunmak zorundayız. Bir an önce ateşkes sağlanmalı, bir an önce insani yardım koridoru açılmalı."