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        Konya ve Afyonkarahisar'da İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi

        Konya ve Afyonkarahisar'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 14:57 Güncelleme: 27.10.2023 - 14:57
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        Konya ve Afyonkarahisar'da İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi
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        Konya ve Afyonkarahisar'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

        Konya'da çeşitli sivil toplum kuruluşlarının kadın platformu üyeleri, Kılıçarslan Meydanı'nda oturma eylemi düzenledi.

        Kadın ve çocuklardan oluşan grup, ellerinde Filistin bayrakları ve İsrail'in aleyhinde yazılar içeren pankartlar taşıdı.

        Oturma eyleminde konuşan Konya Sivil Kadın Platformu Başkanı Hamide Baloğlu, dünyanın en bereketli topraklarında ilk kez bu kadar vahşice bir katliamın yapıldığını söyledi.

        Katliamların durması için toplandıklarını ifade eden Baloğlu, "Dünya susabilir ama bizler onurlu insanlar olarak sessiz kalamayız. Dua evde de edilebilirdi ama biz birlikte saf tutmanın bereketine inandık. En samimi dualarımız Gazze ve özgür Filistin için." diye konuştu.

        - Afyonkarahisar

        Afyonkarahisar'da Afyon Kocatepe Üniversitesi'ndeki (AKÜ) bazı öğrenci toplulukları ve vatandaşlar, cuma namazı sonrası gıyabi cenaze namazı kıldı.

        Namazın ardından toplanan grup, ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ile pankartlarla tekbir getirdi, slogan attı.

        Namazın ardından AKÜ öğrenci toplulukları adına konuşan Selim Demirel, İsrail'in Müslümanlara yönelik davranışlarını protesto etmek için toplandıklarını söyledi.

        Demirel, "Filistinli kardeşlerimizin direnişlerinde yalnız olmadıklarını duyurmak ve 'Müslümanlar kardeştir' ayetini ete kemiğe büründürmek için buradayız." dedi.

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