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        Konya'da hava ambulansı kalp krizi geçiren hasta için havalandı

        Konya'nın Seydişehir ilçesinde kalp krizi geçiren hasta ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 17:29 Güncelleme: 27.10.2023 - 17:29
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        Konya'da hava ambulansı kalp krizi geçiren hasta için havalandı
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        Konya'nın Seydişehir ilçesinde kalp krizi geçiren hasta ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.

        Taraşçı Mahallesi'nde arkadaşının cenazesine katılan ve defin sonrası ilçe merkezine dönerken rahatsızlanan Hüseyin Değirmenardı, Seydişehir Devlet Hastanesine kalp ağrısı ile solunum yetmezliği şikayetiyle başvurdu.

        Buradaki ilk müdahalesinde kalp krizi geçirdiği belirlenen Değimenardı için ambulans helikopter istendi.

        Değirmenardı, Eti Alüminyum AŞ'nin bahçesine inen hava ambulansıyla Konya Şehir Hastanesine sevk edildi.

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