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        Dünya Belediyeler Birliği Toplantısı'nda İsrailli yönetici protesto edildi

        Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı (UCLG) Konseyi'nde İsrail'den canlı bağlantı ile katılan Yerel Yönetimler Birliği Dışişleri Dairesi Başkanı Shiri Steinhardt Sela'nın konuşması salondakilerin tepkisini çekti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 17:52 Güncelleme: 27.10.2023 - 17:52
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        Dünya Belediyeler Birliği Toplantısı'nda İsrailli yönetici protesto edildi
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        Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı (UCLG) Konseyi'nde İsrail'den canlı bağlantı ile katılan Yerel Yönetimler Birliği Dışişleri Dairesi Başkanı Shiri Steinhardt Sela'nın konuşması salondakilerin tepkisini çekti.

        UCLG Dünya Konseyi kapsamında Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen toplantıya Shiri Steinhardt Sela görüntülü bağlantıyla katıldı.

        Sela'nın ülkesinin Gazze'deki saldırılarına ilişkin konuşması üzerine UCLG Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve salonda bulunan katılımcıların çoğunluğu salonu terk ederek İsrail'i protesto etti.

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