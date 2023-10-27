Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, UCLG Konseyi Gala Programı'nda konuştu: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin, "Filistin'deki insanlık dramına, 75 yıldır yerlerinden edilen ve bugün pervasızca kadın, yaşlı, çocuk demeden yapılan saldırıların durdurulması için tüm dünyaya çağrıda bulunuyoruz." dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin, "Filistin'deki insanlık dramına, 75 yıldır yerlerinden edilen ve bugün pervasızca kadın, yaşlı, çocuk demeden yapılan saldırıların durdurulması için tüm dünyaya çağrıda bulunuyoruz." dedi.

Göktaş, Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı (UCLG) Konseyi Gala Programı'nda konuştu.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına, tüm dünya ülkelerince tepki gösterilmesi gerektiğini vurgulayan Göktaş, "Filistin'deki insanlık dramına, 75 yıldır yerlerinden edilen ve bugün pervasızca kadın, yaşlı, çocuk demeden yapılan saldırıların durdurulması için tüm dünyaya çağrıda bulunuyoruz. İnsanların yaşam hakkını yok sayan bu anlayışa karşı tüm dünyayı Türkiye gibi sağlam durmaya çağrıda bulunuyorum." ifadelerini kullandı.

Göktaş, UCLG'nin kurulduğu 2004'ten 2010'a kadar, çalışmalarını Türkiye liderliğinde yürüttüğünü, 2019-2022 yıllarında da Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın konseyin eş başkanlığını üstlendiğini anımsattı.

Türkiye olarak konseyin çalışmalarına katkı sunacak olmaktan mutluluk duyduklarını dile getiren Göktaş, şunları kaydetti:

"Yerel yönetimler, çalışma ilkeleri gereği sosyal devlet hizmetlerinin halka ulaşmasında önemli bir rol üstlenir. Halkın ihtiyaç ve taleplerini merkez idareye bildiren bir köprü vazifesi görür. Konseyin dönem başkanlığı görevini devralan Altay'ı tebrik ediyor, Cumhuriyet'in 100. yılında bizlere yaşattığı bu gurur için teşekkür ediyoruz."

Programa İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank, UCLG Başkanlık Heyeti üyeleri ve davetliler katıldı.