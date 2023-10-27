Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, UCLG Konseyi Gala Programı'nda konuştu:

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin, "Filistin'deki insanlık dramına, 75 yıldır yerlerinden edilen ve bugün pervasızca kadın, yaşlı, çocuk demeden yapılan saldırıların durdurulması için tüm dünyaya çağrıda bulunuyoruz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 21:04 Güncelleme: 27.10.2023 - 21:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, UCLG Konseyi Gala Programı'nda konuştu:
        ABONE OL
        ABONE OL

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin, "Filistin'deki insanlık dramına, 75 yıldır yerlerinden edilen ve bugün pervasızca kadın, yaşlı, çocuk demeden yapılan saldırıların durdurulması için tüm dünyaya çağrıda bulunuyoruz." dedi.

        Göktaş, Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı (UCLG) Konseyi Gala Programı'nda konuştu.

        İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına, tüm dünya ülkelerince tepki gösterilmesi gerektiğini vurgulayan Göktaş, "Filistin'deki insanlık dramına, 75 yıldır yerlerinden edilen ve bugün pervasızca kadın, yaşlı, çocuk demeden yapılan saldırıların durdurulması için tüm dünyaya çağrıda bulunuyoruz. İnsanların yaşam hakkını yok sayan bu anlayışa karşı tüm dünyayı Türkiye gibi sağlam durmaya çağrıda bulunuyorum." ifadelerini kullandı.

        Göktaş, UCLG'nin kurulduğu 2004'ten 2010'a kadar, çalışmalarını Türkiye liderliğinde yürüttüğünü, 2019-2022 yıllarında da Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın konseyin eş başkanlığını üstlendiğini anımsattı.

        Türkiye olarak konseyin çalışmalarına katkı sunacak olmaktan mutluluk duyduklarını dile getiren Göktaş, şunları kaydetti:

        "Yerel yönetimler, çalışma ilkeleri gereği sosyal devlet hizmetlerinin halka ulaşmasında önemli bir rol üstlenir. Halkın ihtiyaç ve taleplerini merkez idareye bildiren bir köprü vazifesi görür. Konseyin dönem başkanlığı görevini devralan Altay'ı tebrik ediyor, Cumhuriyet'in 100. yılında bizlere yaşattığı bu gurur için teşekkür ediyoruz."

        Programa İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank, UCLG Başkanlık Heyeti üyeleri ve davetliler katıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 29 Ekim mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 29 Ekim mesajı
        "İsrail bir tercih yapmak zorunda"
        "İsrail bir tercih yapmak zorunda"
        Polat çifti şirketlerinin parasına el konuldu!
        Polat çifti şirketlerinin parasına el konuldu!
        İşte bayram havası
        İşte bayram havası
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Yamantürk'ten adaylık açıklaması!
        Yamantürk'ten adaylık açıklaması!
        100 gemi Boğaz'dan geçecek! 20 savaş uçağı göklerde uçacak! 101 pare top atılacak! MSB, İstanbulluları Boğaz'a davet etti!
        100 gemi Boğaz'dan geçecek! 20 savaş uçağı göklerde uçacak! 101 pare top atılacak! MSB, İstanbulluları Boğaz'a davet etti!
        Milli sporcunun öldüğü kazada itiraf geldi!
        Milli sporcunun öldüğü kazada itiraf geldi!
        ‘Cumhuriyet millete ümit vermiştir’
        ‘Cumhuriyet millete ümit vermiştir’
        Atatürk'ün hayatını kurtaran saat
        Atatürk'ün hayatını kurtaran saat
        100. yıla armağan: Resim Heykel Müzesi
        100. yıla armağan: Resim Heykel Müzesi
        Milli paramızın bir asırlık hikayesi
        Milli paramızın bir asırlık hikayesi
        100 yaşındaki Mehmet amca, Atatürk ile konuştuğu günü unutamıyor
        100 yaşındaki Mehmet amca, Atatürk ile konuştuğu günü unutamıyor
        Atatürk'ün görüntülerinin olduğu ilk sinema filmi
        Atatürk'ün görüntülerinin olduğu ilk sinema filmi
        Metin Öztürk: Kadıköy'de bile oynarız
        Metin Öztürk: Kadıköy'de bile oynarız
        En değerli sonuncu!
        En değerli sonuncu!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        2024 ortasında düşüş, 2026’da tek hane
        2024 ortasında düşüş, 2026’da tek hane
        Çevre dostu yat limanı hizmete açıldı
        Çevre dostu yat limanı hizmete açıldı
        "Evladını çok güzel yetiştirdiler Metin Akpınar!"
        "Evladını çok güzel yetiştirdiler Metin Akpınar!"

        Benzer Haberler

        Konya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
        Konya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
        Konyaspor, teknik direktör Hakan Keleş'le anlaştı
        Konyaspor, teknik direktör Hakan Keleş'le anlaştı
        Konyaspor'da Hakan Keleş dönemi başladı
        Konyaspor'da Hakan Keleş dönemi başladı
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Konya'da açılışta konuştu:
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Konya'da açılışta konuştu:
        Toprak boşaltırken elektrik akımına kapılan kamyon şoförü öldü
        Toprak boşaltırken elektrik akımına kapılan kamyon şoförü öldü
        Dünya Belediyeler Birliği Toplantısı'nda İsrailli yönetici protesto edildi
        Dünya Belediyeler Birliği Toplantısı'nda İsrailli yönetici protesto edildi