Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konya Valisi Özkan'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı

        Konya Valisi Vahdettin Özkan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 15:51 Güncelleme: 28.10.2023 - 15:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konya Valisi Özkan'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Konya Valisi Vahdettin Özkan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Özkan, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl gururunun yaşandığını vurguladı.

        Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 29 Ekim 1923'te "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir." sözleriyle Cumhuriyetin ilan edildiğini anımsatan Özkan, şunları kaydetti:

        "Türk milletinin tarih yolculuğundaki varoluş mücadelesi taçlanmış, uygar yaşamın ve barışın güvencesi Cumhuriyet, istiklal mücadelemizi zafere ulaştıran birlik ve beraberlik ruhunun en büyük eseri olmuştur. Bu ruh, bağımsızlığını kazanma uğrunda yıllarca mücadele veren ve tüm imkansızlıklara rağmen bu haklı mücadeleden dünyaya örnek olarak destansı bir zaferle ayrılan milletimizin egemenliğine olan en derin tutkusunun ifadesidir."

        Milletin ve özellikle gençlerin bu mirası en iyi şekilde muhafaza edeceğini vurgulayan Özkan, mesajında şu görüşlere yer verdi:

        "Cumhuriyetimizin kurulmasında verilen şanlı mücadelenin omuzlarımıza yüklediği onurlu mesuliyetin, geçmişe olan vefa borcumuzun ve geleceğe karşı sorumluluğumuzun ne denli büyük olduğunun farkındayız. Bu asırlık değer, birlik ve beraberliğimizin kutsallığının muhafazasıdır. Bu duygu ve düşüncelerle bağımsızlığın temsili Cumhuriyeti bize miras bırakan büyük önder Atatürk'ü ve de silah arkadaşlarını, canından aziz bildiği vatanı için kanlarını bu toprağa dökmüş şehitlerimizi ve gazilerimizi minnet ve rahmetle anıyoruz. Kuruluşunun 100. yılında Cumhuriyet Bayramımızı yürekten kutluyorum."

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Büyük Filistin mitingi için hazırlıklar tamamlandı
        Büyük Filistin mitingi için hazırlıklar tamamlandı
        "Fırsatçılara ve fahiş fiyatlara geçit yok"
        "Fırsatçılara ve fahiş fiyatlara geçit yok"
        Daha 41 yaşındaydı! O anlar kamerada! Halı sahada ölüm!
        Daha 41 yaşındaydı! O anlar kamerada! Halı sahada ölüm!
        Galatasaray, Çaykur Rizespor'a konuk olacak
        Galatasaray, Çaykur Rizespor'a konuk olacak
        Markette dehşet! Kasiyer kadına feci darp!
        Markette dehşet! Kasiyer kadına feci darp!
        Fenerbahçe, Avrupa'nın dilinde
        Fenerbahçe, Avrupa'nın dilinde
        'Atatürk filmi çekemeyiz'
        'Atatürk filmi çekemeyiz'
        Türkiye'nin ilk ve tek köyü
        Türkiye'nin ilk ve tek köyü
        "İsrail bir tercih yapmak zorunda"
        "İsrail bir tercih yapmak zorunda"
        Asırlık Cumhuriyetimizin köşe taşları... Dr. Naim Babüroğlu anlattı... "Atatürk'ün mucizesidir Cumhuriyet"
        Asırlık Cumhuriyetimizin köşe taşları... Dr. Naim Babüroğlu anlattı... "Atatürk'ün mucizesidir Cumhuriyet"
        Cumhuriyet'in 100 yüzü
        Cumhuriyet'in 100 yüzü
        100 yılın Cumhuriyet ve Millî Mücadele filmleri
        100 yılın Cumhuriyet ve Millî Mücadele filmleri
        Kral Charles'tan Cumhuriyetin 100. yılı için kutlama mesajı
        Kral Charles'tan Cumhuriyetin 100. yılı için kutlama mesajı
        Büyükelçilerden 100. yıl mesajı
        Büyükelçilerden 100. yıl mesajı
        Cumhuriyetin 100. yılında kadın hakları
        Cumhuriyetin 100. yılında kadın hakları
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Villa inşaatında bir mezar daha bulundu
        Villa inşaatında bir mezar daha bulundu
        MİT unutmadı! Etkisiz hale getirdi!
        MİT unutmadı! Etkisiz hale getirdi!
        Gazze'de internet ve iletişim kesildi
        Gazze'de internet ve iletişim kesildi
        "Beton kalitesi çok düşük çıktı"
        "Beton kalitesi çok düşük çıktı"

        Benzer Haberler

        Konya'da üzerine içinde sıcak su bulunan çaydanlık devrilen bebek yaralandı...
        Konya'da üzerine içinde sıcak su bulunan çaydanlık devrilen bebek yaralandı...
        Amcasının 2002'de yazdığı mektubu Cumhuriyet'in 100. yılında alan yeğen hey...
        Amcasının 2002'de yazdığı mektubu Cumhuriyet'in 100. yılında alan yeğen hey...
        Konya'da kayıp olarak aranan kadını kocasının öldürdüğü ortaya çıktı
        Konya'da kayıp olarak aranan kadını kocasının öldürdüğü ortaya çıktı
        4 aydır aranan Bedriye´yi eşi boğarak öldürmüş
        4 aydır aranan Bedriye´yi eşi boğarak öldürmüş
        Seydişehir'de "Milli mücadelede din adamları" konferansı yapıldı
        Seydişehir'de "Milli mücadelede din adamları" konferansı yapıldı
        Konya'da otomobilin çarptığı kişi öldü
        Konya'da otomobilin çarptığı kişi öldü