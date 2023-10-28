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        Konya ve çevre illerde Cumhuriyet'in 100. yılı kutlanıyor

        Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında çelenk töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 16:00 Güncelleme: 28.10.2023 - 16:00
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        Konya ve çevre illerde Cumhuriyet'in 100. yılı kutlanıyor
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        Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında çelenk töreni düzenlendi.

        Konya'daki etkinlikler kapsamında Anıt Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde tören yapıldı.

        Programda Konya Valisi Vahdettin Özkan ile Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, anıta çelenk bıraktı.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, "100 Bisiklet Öğretmen-Öğrenci Buluşması" temalı bisiklet turu yapıldı.

        Törene çok sayıda kişi katıldı.

        - Karaman

        Karaman'da, Cumhuriyet Parkı'ndaki törende Karaman Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim ve Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona erdi.

        - Aksaray

        Aksaray'da Vali Mehmet Ali Kumbuzoğlu ve Belediye Başkanı Evren Dinçer'in katılımıyla 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla tamamlandı.

        - Afyonkarahisar

        Afyonkarahisar'da Kocatepe Parkı'ndaki törende ise Valilik, İkmal ve Garnizon Komutanlığı ile belediyenin çelenkleri Atatürk Anıtı'na bırakıldı.

        Saygı duruşunda bulunulması, saygı atışı ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından göndere Türk bayrağı çekildi.

        Törene Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Numan Yöner, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, kurum amirleri, askeri erkan, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

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