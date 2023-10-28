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        Tekvandoculardan Cumhuriyet'in 100. yılı kutlaması

        Konya'da Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında tekvandocular, 100 sayısı, sonsuzluk sembolü ile tekvando yazan koreografiler yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 20:38 Güncelleme: 28.10.2023 - 20:38
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        Tekvandoculardan Cumhuriyet'in 100. yılı kutlaması
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        Konya'da Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında tekvandocular, 100 sayısı, sonsuzluk sembolü ile tekvando yazan koreografiler yaptı.

        Konya Atletizm Pistinde gerçekleştirilen programa katılan Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, burada yaptığı konuşmada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının emanetini geçmişe şükran, geleceğe umut duygularıyla ve büyük bir mutlulukla kutlandığını söyledi.

        Türkiye'nin 100 yıllık tarihine büyük başarı hikayeleri sığdırdığına dikkati çeken Şahin, şunları söyledi:

        "Biz de, bu süreçte federasyon olarak ülkemizi uluslararası arenada en iyi şekilde temsil etmeye gayret ettik. Bunda da başarılı olduk. Ay-yıldızlı bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdık ve İstiklal Marşımızı dinlettik. Katıldığımız tüm olimpiyat oyunlarından madalya ile dönmeyi başardık, tüm yaş kategorilerinde Avrupa ve dünya şampiyonalarında kürsüden inmedik. Ülkemizin madalya deposu olduk. Tarihimizin en büyük başarısını ise Cumhuriyetimizin 100. yılında yaşamak nasip oldu. Kardeş ülkemiz Azerbaycan’da düzenlenen Büyükler Dünya Tekvando Şampiyonası'nda takım halinde dünya şampiyonluğuna ulaştık."

        Konuşmanın ardından tekvandocular bir araya gelerek "100 sayısı ve sonsuzluk sembolü" ile "tekvando" yazan koreografi yaptı.

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