Konya'da kayıp olarak aranan kadını öldürdüğü ortaya çıkan kocası tutuklandı Konya'da yaklaşık 4 aydır kayıp olan kadını öldürdüğü belirlenen eşi tutuklandı.

Konya'da yaklaşık 4 aydır kayıp olan kadını öldürdüğü belirlenen eşi tutuklandı.

Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 6 Temmuz'da kocası Tayfur K. (36) tarafından kayıp olduğu bildirilen Bedriye K'nin (36) bulunması için çalışma başlattı.

Ekipler, bir süre yürüttükleri arama çalışmalarında 3 çocuk annesi kadınla ilgili bir ize rastlamadı.

Bunun üzerine çiftin yakınları, Bedriye K'nin bulunması için bir televizyon programına katılarak yardım istedi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, programda çelişkili ifadeler kullanan Tayfur K'yi İstanbul'dan Akşehir'e döndüğü otobüste gözaltına aldı.

Emniyete götürülen şüpheli, eşini öldürdüğünü itiraf etti.

Şüphelinin ifadesinde, Akşehir'deki kiraz tarlalarında mevsimlik işçi olarak çalışan eşinin kendisini aldattığını düşündüğünü, olay akşamı eve geldiğinde tartıştıklarını, boğarak öldürdüğü eşinin cesedini otomobiliyle Akşehir-Isparta kara yolundaki dağlık araziye attığını söylediği öğrenildi.

Tayfur K, Konya Numune Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından yer gösterme için cesedin atıldığı dağlık alana götürüldü.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.