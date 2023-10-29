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        Selçuklu'da patates hasadı yapıldı

        Selçuklu ilçesinde 100 dekar alanda üretilen patateslerin hasadı Selçuklu Belediyesinin tarım makinesi kiralama desteğiyle yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2023 - 12:05 Güncelleme: 29.10.2023 - 12:05
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        Selçuklu'da patates hasadı yapıldı
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        Selçuklu ilçesinde 100 dekar alanda üretilen patateslerin hasadı Selçuklu Belediyesinin tarım makinesi kiralama desteğiyle yapıldı.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Selçuklu Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından Başarakavak Mahallesi merkez olmak üzere koordine edilen, Ulumuhsine, Küçükmuhsine, Akpınar, Selahattin, Tepekent ve Yükselen mahallelerinde kiralama imkanı ile toplamda 100 dekar alanda üretilen patateslerin hasadı gerçekleştirildi.

        Selçuklu Belediyesi tarafından alınan ve Başarakavak Mahallesi belediye ek binasında kiralama faaliyetleri yürütülen patates ekim ve söküm makineleri 60 beygir gücünde traktörlerin de rahatlıkla uygulayabileceği saatte 3 dekar alanda ekim ve söküm yapabiliyor.

        Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, konuya ilişkin açıklamasında, tarım ve istihdamın Türkiye’nin geleceğinde çok önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı.

        Tarımsal üretim ve istihdamın teşvik edilmesi için çalışmalar yürüttüklerini belirten Pekyatırmacı, şunları kaydetti:

        "Hayvancılık ve tarım başta olmak üzere diğer alanlarda yapılan üretimler, ürün çeşitliliği ve bunlarla ilgili istihdam imkanlarının artırılması ve mevcut üretilen ürünler ve bunların geliştirilmesiyle ilgili hedeflerimizi kurmuş olduğumuz müdürlük ile somut bir hale getirdik. Hem ürün çeşitliliğini arttırmak hem üretim imkanlarını genişletmek hem de üretilen ürünlerin daha iyi şartlarda ekonomik bir değer kazanabilmesi için yapılabilecekler hakkında çalışma yürütürken, sunabileceğimiz imkanlarımızı mahalle sakinlerimizle paylaşıyoruz. Başarakavak Mahallesi'ndeki Belediye Ek Hizmet Binası'na teslim ettiğimiz Patates Ekim ve Söküm araçlarımızı çiftçilerimiz rahatlıkla kiralayarak üretimlerini yapıyorlar. Çiftçilerimiz ekim ve söküm dönemi ayrı olmak üzere her iki aracımızdan da düşük maliyetle yararlanıyorlar ve böylelikle dış mahallelerimizde üretime katkı sağlarken ürün çeşitliliğine de katkı sağlamış oluyoruz."

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