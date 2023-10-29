Kulu'da samanlık yangını

Konya’nın Kulu ilçesinde içi dolu samanlık yandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Uzunkuyu yaylasında kiracı olan Selim Özel’in kullandığı ahıra ait samanlıkta henüz sebebi belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin 1 saatlik çalışması sonucu söndürülen yangında samanlık yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.