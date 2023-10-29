Seydişehir'de 4. Kitap Günleri başladı

Seydişehir Belediyesi tarafından kitapseverleri yazarlarla buluşturan Seydişehir 4. Kitap Günleri başladı.

Millet Bahçesinde düzenlenen etkinliğin açılış töreninde konuşan Belediye Başkanı Mehmet Tutal, 3 Kasım'da sona erecek Kitap Günleri'nde binlerce kitabın okurlarla buluşturulacağını söyledi.

Tutal, etkinliğin Seydişehir'de düzenlenen en önemli sosyal ve kültürel etkinlikler arasında yer aldığını belirterek, çocuklara, gençlere ve tüm vatandaşlara kitap okuma alışkanlığı kazandırmayı hedeflediklerini kaydetti.

Seydişehir Kaymakamı Cevdet Bakkal da programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Daha sonra Kaymakam Bakkal, Başkan Tutal ve ilçe protokolü, etkinlik alanında stantları ziyaret etti, kitapları inceleyerek, gençlerle kitaplar üzerine bir süre sohbet etti.