Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Seydişehir'de 4. Kitap Günleri başladı

        Seydişehir Belediyesi tarafından kitapseverleri yazarlarla buluşturan Seydişehir 4. Kitap Günleri başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2023 - 12:48 Güncelleme: 29.10.2023 - 12:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Seydişehir'de 4. Kitap Günleri başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Seydişehir Belediyesi tarafından kitapseverleri yazarlarla buluşturan Seydişehir 4. Kitap Günleri başladı.

        Millet Bahçesinde düzenlenen etkinliğin açılış töreninde konuşan Belediye Başkanı Mehmet Tutal, 3 Kasım'da sona erecek Kitap Günleri'nde binlerce kitabın okurlarla buluşturulacağını söyledi.

        Tutal, etkinliğin Seydişehir'de düzenlenen en önemli sosyal ve kültürel etkinlikler arasında yer aldığını belirterek, çocuklara, gençlere ve tüm vatandaşlara kitap okuma alışkanlığı kazandırmayı hedeflediklerini kaydetti.

        Seydişehir Kaymakamı Cevdet Bakkal da programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

        Daha sonra Kaymakam Bakkal, Başkan Tutal ve ilçe protokolü, etkinlik alanında stantları ziyaret etti, kitapları inceleyerek, gençlerle kitaplar üzerine bir süre sohbet etti.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Devlet erkanı Anıtkabir'de
        Devlet erkanı Anıtkabir'de
        Siyasilerden 100.yıl mesajları
        Siyasilerden 100.yıl mesajları
        İşte, Cumhuriyet’in ilân belgeleri...
        İşte, Cumhuriyet’in ilân belgeleri...
        Kalkınma ateşi 100 yıl önce yakıldı
        Kalkınma ateşi 100 yıl önce yakıldı
        Cumhuriyete giden yol
        Cumhuriyete giden yol
        Cumhuriyetin 100. yılında diplomasinin ilkleri
        Cumhuriyetin 100. yılında diplomasinin ilkleri
        Asırlık Cumhuriyetimizin köşe taşları... Dr. Naim Babüroğlu anlattı... "Atatürk'ün mucizesidir Cumhuriyet"
        Asırlık Cumhuriyetimizin köşe taşları... Dr. Naim Babüroğlu anlattı... "Atatürk'ün mucizesidir Cumhuriyet"
        100 yılın ilkleri
        100 yılın ilkleri
        29 Ekim 1923 tarihli tutanaklar TBMM arşivinde!
        29 Ekim 1923 tarihli tutanaklar TBMM arşivinde!
        29 Ekim'in 'milli bayram' yolculuğu
        29 Ekim'in 'milli bayram' yolculuğu
        Cumhuriyet tarihine ışık tutan belgeler Devlet Arşivleri'nde
        Cumhuriyet tarihine ışık tutan belgeler Devlet Arşivleri'nde
        Ünlülerden Cumhuriyet mesajları
        Ünlülerden Cumhuriyet mesajları
        Milli sporculardan 100. yıl mesajları
        Milli sporculardan 100. yıl mesajları
        Cumhuriyet'in 100 yüzü
        Cumhuriyet'in 100 yüzü
        Simge anıtın hikâyesi
        Simge anıtın hikâyesi
        100 yılın Cumhuriyet ve Millî Mücadele filmleri
        100 yılın Cumhuriyet ve Millî Mücadele filmleri
        100'üncü yıl marşları
        100'üncü yıl marşları
        Cumhuriyetin 100. yılında kadın hakları
        Cumhuriyetin 100. yılında kadın hakları
        İşte halkın cumhuriyeti
        İşte halkın cumhuriyeti
        Türkiye'nin Cumhuriyet isimli ilk köyü
        Türkiye'nin Cumhuriyet isimli ilk köyü

        Benzer Haberler

        Kulu'da samanlık yangını
        Kulu'da samanlık yangını
        Selçuklu'da patates hasadı yapıldı
        Selçuklu'da patates hasadı yapıldı
        4 aydır aranan Bedriye'yi eşi boğarak öldürmüş (3)
        4 aydır aranan Bedriye'yi eşi boğarak öldürmüş (3)
        Konya'da kayıp olarak aranan kadını öldürdüğü ortaya çıkan kocası tutukland...
        Konya'da kayıp olarak aranan kadını öldürdüğü ortaya çıkan kocası tutukland...
        Tekvandoculardan Cumhuriyet'in 100. yılı kutlaması
        Tekvandoculardan Cumhuriyet'in 100. yılı kutlaması
        GÜNCELLEME - Konya'da 4 büyüklüğünde deprem
        GÜNCELLEME - Konya'da 4 büyüklüğünde deprem