Beyşehir Gölü'ndeki Hacıakif Adası'nda kuş türleri gözlendi

Beyşehir Gölü'nde bulunan Hacıakif Adası'nda Cumhuriyetin 100. Yılı dolayısıyla kuş gözlem etkinliği düzenlendi.

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Beyşehir Ali Akkanat İşletme Fakültesi Kuş Gözlem Topluluğu tarafından Cumhuriyetin 100. yılı kutlamaları kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte, topluluğun akademik danışmanlığını yapan Araştırma Görevlisi Osman Nurullah Berk liderlik yaptı.

Beyşehir'deki fakülte ve yüksekokullarda öğrenim gören topluluk üyesi öğrencilerin katıldığı programda, gidilen Hacıakif Adası'na gezinti yatıyla ulaşıldı.

Topluluk üyeleri adada gün boyu kuş gözlemi, doğa yürüyüşü ve mağara ziyareti yaptı.

Gözlem esnasında, su kuşları ağırlıklı olmak üzere, Karabatak, Sakarmeke, Yeşilbaş Ördek, Elmabaş Patka, Karabaş Martı, Küçük Batağan, Küçük Akbalıkçıl, Alakarga ve Büyük Orman Kartalı gibi çeşitli kuş türleri kayıt altına alındı.

Gece de adada kamp kuran katılımcılar, okudukları marş ve türkülerle Cumhuriyetin 100. Yılını kutladı.

Öte yandan, adaya giden topluluk üyelerini Beyşehir Milli Parklar Şefi Fatih Demir ve beraberindeki görevliler de ziyaret etti.