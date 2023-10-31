Seydişehir'den kısa kısa

Seydişehir Mahalle Muhtarları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından 81 öğrenciye 8 ay burs verilecek.

Dernek Başkanı Levent Karaaslan, dernek olarak öğrencilerin her zaman yanlarında olmaya devam ettiklerini kaydetti.

Burs almaya hak kazanan 81 öğrenciye 8 ay boyunca burs verilmesini kararlaştırdıklarını belirten Karaaslan, "Hayırsever vatandaşların destekleriyle burslar karşılandı. 3 yılda toplamda 195 öğrenciye 8 ay boyunca burs verdik. Şimdi de 81 öğrenciye burs vermeye devam ediyoruz." dedi.

​​​​​​​- Seydişehir'de 4. Kitap Günleri

Seydişehir Belediyesi 4. Kitap Günleri kapsamında ilahiyatçı eğitimci yazar Ahmet Bulut konferans verdi.

Çocukların yetiştirilmesi konusunda anne ve babalara çok büyük görevler düştüğünü aktaran Bulut, "Çocuklara iyi bir gelecek hazırlayabilmek için çok çalışırken, onları hayattan mahrum bırakıyoruz ve iletişim kuramıyoruz." dedi.

Bulut, katılımcılara aile, ailede iletişim, çocuk yetiştirmenin önemi ve aile iletişiminin temel faktörleri konusunda bilgi verdi.

Program sonunda Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Bulut'a günün anısına bir tablo hediye etti.

Bulut, konferans sonrasında kitap imzaladı.