İngiltere'de yaşayan hasta Konya'da şifa buldu

İngiltere'de yaşayan Abdul Hassan Adu, kronik diyare (ishal) şikayetiyle başvurduğu Konya'daki hastanede, bir haftalık tedaviyle iyileşerek ülkesine döndü.

Adu, AA muhabirine, kronik diyare nedeniyle İngiltere'de birkaç hastanede tedavi gördüğünü ama sonuç alamadığını anlattı.

Tetkik ve tahlillerle nedeni belirlenemeyen rahatsızlığının bir süredir devam ettiğini belirten Adu, çok sık tuvalete gitmek zorunda kaldığı için çalışamaz duruma geldiğini dile getirdi.

Daha önce Konya'da tedavi gören ve memnun kalan bir yakınının referansını dikkate alan Adu, "Konya'da tedavi gören eşimin kardeşi, bana Konya'ya gelmemi ve tedavimi burada yaptırmamı tavsiye etti. Böylece, Başkent Üniversitesi Hastanesi ile iletişime geçtim." diye konuştu.

Türk doktorların tıbbi yönlendirmeleriyle Konya'ya gelebildiğini ifade eden Adu, şunları kaydetti:

"Türkiye’ye gelmeden önce tahlillerimi kontrol ettiler. Yolda kullanmam gereken ilaçları söylediler. Burada pankreas rahatsızlığı teşhisi konuldu. Aldığım ilaçlarla üç gün içinde sonuç aldım. Şimdi gayet iyiyim. Her şey yolunda. Ne istersem yiyebiliyorum. Daha önce hiçbir şey yapamıyordum, yemek yemekten korkuyordum."

- "İkinci gün hastamızın şikayetleri kayboldu"

Konya Başkent Üniversitesi Hastanesi Gastroentoloji Uzmanı Gülhan Kanat Ünler, Adu'nun reflü şikayeti nedeniyle halk arasında mide koruyucu olarak bilinen ilaç grubundan bir ilaç kullandığını, rahatsızlığa da bunun neden olduğunu belirlediklerini söyledi.

Tanı konulduktan sonra kısa bir tedavi süreciyle sonuç aldıklarını vurgulayan Ünler, şöyle konuştu:

"Bu ilaç grubunu değiştirdik. Bağırsak florasını düzenledik ve pankreas enzim desteği verdik. İkinci gün hastamızın şikayetleri kayboldu. İngiltere'de tüm tetkikler yapılmış, gerekli biyopsiler alınmış ama tanı konulamamış. Bazen alınan biyopsiler, yapılan işlemler yeterli olmayabiliyor, yani bir düşünme tanısı. Hastamızı mutlulukla, sağlıkla taburcu ediyoruz."

Hastanenin uluslararası hasta departmanı sorumlusu Dr. Ömer Ali Kerküklü de hastanın, ilk görüşmeden itibaren İngiltere'den gelişinin ve yatışının 48 saat içinde gerçekleştirildiğini bildirdi.