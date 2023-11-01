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        Karapınar'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

        Konya'nın Karapınar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2023 - 10:38 Güncelleme: 01.11.2023 - 10:46
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        Karapınar'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
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        Konya'nın Karapınar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

        Ekipler, Z.S'nin evine ve iş yerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

        Yapılan aramalarda, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan Z.S, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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