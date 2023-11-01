Seydişehir'de 4. Kitap Günleri sürüyor
Seydişehir Belediyesi 4. Kitap Günleri kapsamında yazar Hayati İnanç ağırlandı.
Giriş: 01.11.2023 - 11:31 Güncelleme: 01.11.2023 - 11:36
Seydişehir Belediyesi 4. Kitap Günleri kapsamında yazar Hayati İnanç ağırlandı.
Millet Bahçesinde düzenlenen konferansta Belediye Başkanı Mehmet Tutal, bu yıl 4. düzenlenen etkinliğin devam ettiğini söyledi.
İnanç, kendi anılarını ve tecrübelerini dinleyicilerle paylaşarak, tavsiyelerde bulundu.
Konferans sonrası okurlarına kitaplarını imzalayan İnanç'a, Tutal, günün anısına hediye takdim etti.