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        Konya'da silahlı kavgayla ilgili yakalanan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı

        Konya'nın Ereğli ilçesinde, bir kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 7 zanlıdan 6'sı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2023 - 12:14 Güncelleme: 01.11.2023 - 12:14
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        Konya'da silahlı kavgayla ilgili yakalanan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı
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        Konya'nın Ereğli ilçesinde, bir kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 7 zanlıdan 6'sı tutuklandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde husumetli iki grup arasında çıkan ve Bülent Ş'nin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili çalışma başlattı.

        Ekipler, olaya karıştıkları belirlenen E.T, M.K, S.K, S.Ç, B.G, A.A. ve T.B'yi gözaltına aldı.

        Cumhuriyet savcılığına sevk edilen zanlılardan 6'sı çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, T.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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