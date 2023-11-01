Konya'da bir kişi yolda bulduğu altın kesesini sahibine ulaştırdı Konya'nın Beyşehir ilçesinde bir kişi, yoldu bulduğu altın kesesini sahibine teslim etti.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde bir kişi, yoldu bulduğu altın kesesini sahibine teslim etti.

Mobilya ustası Ali Barış Veren (23), Yeni Mahalle'deki evine giderken içinde 20 çeyrek ve 20 yarım altın olan kese buldu.

Çevredekilerin yardımıyla keseyi sahibine ulaştıran Veren, gazetecilere, altınları teslim etmenin huzurunu yaşadığını söyledi.

Kadının altınları görünce çok mutlu olduğunu aktaran Veren, "Altınları kuyumcuya hesaplattırmak için götürdüğü sırada düşürmüş. Geldiği güzergahtaki çöp kovalarına, kaldırıma bakmış ancak sonuç alamamış. Yetkililere haber vermeyi düşünürken, kaybettikten kısa süre sonra biz altınları teslim ettik." ifadesini kullandı.