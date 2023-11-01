Konya'da yeşillendirme çalışmaları sürüyor

Meram Belediyesi, ilçe genelinde yeşillendirme çalışmalarına devam ediyor.

Meram Belediyesi'nden yapılan yazılı bilgilendirmeye göre, Meram Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince Meram ilçesinde yeşillendirme çalışmaları titizlikle devam ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, imar çalışmalarında yeşil alan olarak görünen yerlerin hızlı bir şekilde park yapımlarının tamamladığını ifade ettiği bildirildi.

Açıklamanın devamında Kavuş'un şu sözlerine yer verildi.:

"İmar çalışmaları nihayetinde yeşil alan olarak görünen yerlerimizde hızlı bir şekilde parkların yapımını tamamlıyor, hemşehrilerimizin nefes alabileceği, dinlenebileceği ve çocuklarımızın rahat bir şekilde oyunlarını oynayabileceği alanları mahallelerimize kazandırıyoruz. Parklarımızı mahallelerin nüfus yoğunluğuna göre şekillendiriyor, oyun alanlarını da mahallede bulunan çocuk sayısına göre projelendiriyoruz. Kazandırdığımız yeni parklar sayesinde ilçemizin park ve oyun alanı ihtiyacı her geçen yıl daha da azalıyor, Meram hep yeşil kalacak hatta ününe yakışır şekilde daha da yeşil olacak."

Meram'da 2023 yılı içerisinde 15 ayrı mahallede 25 ayrı park alanı ilçeye kazandırıldı.