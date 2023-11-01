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        MHP Konya İl Başkanı Karaarslan, Devlet Bahçeli'ye Mescidi Aksa tablosu hediye etti

        Milliyetçi Hareket Partisinin (MHP) dün TBMM'de düzenlediği grup toplantısına MHP Konya teşkilatının da ziyaretçi olarak katıldığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2023 - 14:39 Güncelleme: 01.11.2023 - 14:46
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        MHP Konya İl Başkanı Karaarslan, Devlet Bahçeli'ye Mescidi Aksa tablosu hediye etti
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        Milliyetçi Hareket Partisinin (MHP) dün TBMM'de düzenlediği grup toplantısına MHP Konya teşkilatının da ziyaretçi olarak katıldığı bildirildi.

        MHP Konya İl Teşkilatı basın biriminden yapılan yazılı açıklamada, MHP Konya İl Başkanı Remzi  Karaarslan'ın beraberinde MHP Konya milletvekilleriyle, MHP lideri Devlet Bahçeli’yi grup konuşmasının ardından odasında ziyaret ettikleri ifade edildi.

        Açıklamada, MHP Konya İl Başkanı Remzi Karaarslan, Devlet Bahçeli’ye tüm Konyalılar adına mozaik sanatıyla taşlardan yapılmış Mescidi Aksa tablosunu armağan ettiği bilgisi yer aldı.

        Karaarslan'ın görüşme sırasında MHP liderine, Gazze'de İsrail ordusunun yaptığı soykırıma karşı sert tepkisi göstermesi sonrası partili olan, olmayan birçok Konyalıdan destek mesajı aldıklarını ve destek mesajını kendisine ilettikleri belirtildi.

        Heyetin son olarak merhum MHP lideri Alparslan Türkeş’in anıt mezarını ziyaret sonrası Konya'ya döndükleri aktarıldı.

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