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        Konya'da görev yapan ilçe müftüleri Beyşehir'de bir araya geldi

        Konya ilçelerinde görev yapan müftüler, Beyşehir'de düzenlenen ilçe müftüler toplantısında buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2023 - 14:47 Güncelleme: 01.11.2023 - 15:26
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        Konya'da görev yapan ilçe müftüleri Beyşehir'de bir araya geldi
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        Konya ilçelerinde görev yapan müftüler, Beyşehir'de düzenlenen ilçe müftüler toplantısında buluştu.

        Konya İl Müftüsü Prof. Dr. Ali Öge'nin başkanlık ettiği Beyşehir İlçe Müftülüğündeki toplantı, il ve ilçe müftülükleri arasında düzenli koordinasyonu sağlamak, yürütülen hizmetler hakkında fikir alışverişinde bulunmak, yürütülen hizmetlerin etkinliğini ve verimliliği artırmak amacıyla yapıldı.

        Toplantıda, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından gelen talimat ve tebligatlar ilçe müftülerine aktarılırken, ilçe müftülüklerinin yürüttüğü çalışmalar değerlendirildi.

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