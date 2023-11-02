Selçuk Üniversitesinde deprem bölgelerinde görev alan hemşirelere eğitim verildi

Selçuk Üniversitesinde deprem bölgelerinde görev alan hemşirelere eğitim verildiği bildirildi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, Selçuk Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi Sevil Özkan tarafından hazırlanan ve TÜBİTAK destekli "Simülasyon Eğitimi ile Çocuk Hemşireliğinde Depremde Çocuk Hastaya Yaklaşım: Sıvı Elektrolit Dengesinin Sağlanması" projesinin eğitimi, Cumhuriyetin 100. Yılında 100 Etkinlik kapsamında Selçuk Ecza Deposu Simülasyonla Eğitim Merkezi'nde verildiği belirtildi.

Sevil Özkan'ın Türkiye'nin deprem bölgesinde yer aldığına dikkati çekilerek, "Deprem anında kanama ve travma gibi nedenlerle vücudumuzdaki suyun yer değişimi ya da kaybı söz konusu olabiliyor. Çocuklar, su kaybına daha yoğun şekilde maruz kalıyor. Bu sebeple hayati tehlike oluşabiliyor. Projemizle hemşirelerimize, çocuklara yönelik bir farkındalık ve mesleki beceri kazandırmayı planlıyoruz. Hem sahada hem de sahra hastanelerinde bu bilgi ve becerilere sahip hemşirelerin yetişmesini planlıyoruz." ifadesi kullanıldı.

İki gün sürecek eğitime 13 üniversiteden 16 yüksek lisans öğrencisi katılıyor.

Hemşirelik bölümünde yüksek lisans yapan ve aynı zamanda kliniklerde çalışan hemşirelere, teorik ve uygulamalı eğitim verilecek.