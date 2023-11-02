Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) çene eklemi radyolojik tanı eksikliğini yapay zeka ile çözecek.

NEÜ Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Melek Taşsöker Bulut yaptığı yazılı açıklamada, projede NEÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ile beraber çalıştıklarını belirtti.

Projeyle birlikte tanı süreçlerinde harcanan zaman azaltılarak tanısal eksikliklerin mühendislik yaklaşımı ile çözümlenmesini sağlayacaklarını kaydeden Bulut, şunları kaydetti:

"Çene eklemine ilişkin hastalıklar toplumda sıkça görülüyor. Ne ekleminde kireçlenme ile ilişkili olabilecek kemik doku değişimlerinin mümkün olan en erken aşamada tespit edilmesi ve tedaviye başlanması çok önemlidir. Yapay zeka ile sağlanacak radyolojik tanı desteği ve hekimin klinik muayeneden elde edeceği bulguların bir araya getirilmesi ile bu süreç hızla gerçekleştirilebilecek. Proje kapsamında, diş hekimliğinde rutin tanı işlemlerinde kullanılan panoramik radyografiler üzerinden yapay zeka algoritmalarının desteği ile çene eklemindeki kemik doku tahribatının otomatik olarak tespiti gerçekleştirilecektir. Böylece tanı süreçlerinde harcanan zaman azaltılarak diş hekimleri tarafındaki olası tanısal eksikliklerin mühendislik yaklaşımı ile çözümlenmesi sağlanmış olacaktır."

Bulut'un yürütücülüğünü üstlendiği "Panoramik Radyografiler ile Temporomandibular Eklem Bölgesindeki Dejeneratif Değişikliklerin Derin Öğrenme Yöntemleri ile Tespit Edilmesi" projesi, TÜBİTAK 1002 Programı kapsamında destek almaya hak kazandı.