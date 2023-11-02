Konya Büyükşehir Belediyesi personeli için "Gezici İş Sağlığı Aracı" ile hizmet vermeye başladı Konya Büyükşehir Belediyesi, tüm çalışanlarının İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Sağlık Gözetimi maddesi kapsamında tıbbi tetkiklerinin yapılması için Gezici İş Sağlığı Aracı ile hizmet vermeye başladı.

Konya Büyükşehir Belediyesi, tüm çalışanlarının İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Sağlık Gözetimi maddesi kapsamında tıbbi tetkiklerinin yapılması için Gezici İş Sağlığı Aracı ile hizmet vermeye başladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin en büyük coğrafi alanında "Konya Modeli Belediyecilik" anlayışıyla 31 ilçeye hizmet götüren Konya Büyükşehir Belediyesinin, Gezici İş Sağlığı Aracı ile personele yerinde sağlık hizmeti sunarak hem zaman hem maddi tasarruf sağlayacağı belirtildi.

Konya Büyükşehir Belediyesi Gezici İş Sağlığı Aracı'nda, akciğer radyografi çekimi, işitme testi, solunum fonksiyon testi, çalışan sağlığı açısından alınması gerekli olan biyokimya, mikrobiyoloji, hematoloji ve toksikoloji testleri için numune (kan, idrar, gaita, burun ve boğaz sürüntüsü ve benzeri) alma, göz fonksiyonları ölçümü, elektrokardiyografi (EKG) çekimiyle ilgili hizmetler veriliyor.

Aracının hizmete başlamasıyla sahada yapılacak etkin ve planlı sağlık gözetimleri sayesinde meslek hastalıklarının önlenmesi, çalışan sağlığının korunması ve iş kazalarının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Ayrıca işe girişlerde yapılacak detaylı tetkikler ve muayene ile personelin işe uygunluğunun belirlenmesine de katkı sağlanacak.

Gezici İş Sağlığı Aracı, aynı zamanda afet durumlarında ihtiyaç duyulan bölgelerde de sağlık hizmeti sunması gözönüne alınarak tasarlandı.