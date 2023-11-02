Türkiye Girişimci Buluşması yarın Konya'da başlıyor

Girişimci İşadamları Vakfı (GİV) Genel Başkanı Mehmet Koç, Türkiye Girişimci Buluşması ve GİV Girişimcilik Ödülleri'nin bu yıl onuncusunun yapılacağını belirterek, 418 projenin Konya'da görücüye çıkacağını söyledi.

Koç, Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, vakfın organizesinde, Türkiye Girişimci Buluşması ve 10. GİV Girişimcilik Ödülleri'nin; Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Gençlik STK'ları Platformu (TGSP), Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) ve KOSGEB işbirliğiyle düzenleneceğini ifade etti.

- "Bu sene 418 proje müracaatı var"

Selçuklu Kongre Merkezi’nde 3-4 Kasım'da gerçekleşecek zirveyle eş zamanlı, "2. Uluslararası Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları Kongresi"nin (UGİAK 2023) yapılacağını anlatan Koç, şöyle konuştu:

"Proje, bu yıl geçmiş yıllardan biraz daha gelişti. Türkiye çapında bir proje ama merkezi Konya olarak yetiştirmiş oluyoruz. Geçen sene İstanbul'da Atatürk Kültür Merkezi'nde yapmıştık. Bu sene 418 proje müracaatı var. 100'e yakın arkadaş buraya gelip sergi ve stant açacak, kendilerini tanıtacak. Yarın 10.00'da açılışımız var."

Koç, cumartesi günü 18.30'da ödül töreninin yapılacağını belirterek, "Programın, Türkiye'de bir kültür haline geldiğini sevinerek görüyoruz. Şu anda artık girişimcilikle ilgili pek çok organizasyon, proje yarışmaları yapılıyor. Bu girişimciliğe kendini adamış, bizim gibi adı girişimci olan GİV için önemli ve büyük bir şey. Bununla iftihar ediyoruz." ifadelerini kullandı.