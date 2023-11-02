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        Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2023 - 19:29 Güncelleme: 02.11.2023 - 19:29
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        Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
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        Stat:MEDAŞKonya Büyükşehir

        Hakemler: Fatih Tokail, Bersan Duran, Kadir Akıllı

        TÜMOSAN Konyaspor: Deniz Ertaş, Cebrail Karayel, Uğurcan Yazğılı, Metehan Mert, Yasir Subaşı, Rak (Dk. 73 Nzonzi), Paz, Muric (Dk. 73 Marlos Moreno), Yunus Mallı (Dk. 63 Soner Dikmen), Oğulcan Ülgün (Dk. 63 Prip), Oliveira (Dk. 83 Emrehan Gedikli)

        Merkür Jet Erbaaspor: Oğuzhan Dertli, Erçin Ilgaz, Birkan Yılmaz, Erdi Bakırcı, Enes Demiroğlu (Dk. 84 İbrahim Konuksever), Çağrı Bülbül, Aykut Sarıdoğan (Dk. 70 Tayyib Kanarya), Tahsin Hacımustafaoğlu (Dk. 70 Görkem Can Güner), Anıl Özçelik (Dk. 58 Mehmet Tosun), İsmail Düzgün (Dk. 46 Cemal Şener), İbrahim Kaya

        Goller: Dk. 55 Muric, Dk. 85 Emrehan Gedikli, Dk 90+2 Prip (TÜMOSAN Konyaspor)

        Sarı kart: Dk. 20 Oğulcan Ülgün, Dk. 87 Nzonzi (TÜMOSAN Konyaspor), Dk. 45+1 Enes Demiroğlu, Dk. 87 Cemal Şener (Merkür Jet Erbaaspor)

        KONYA

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