BİK Genel Müdürü Cavit Erkılınç Konya Gazeteciler Cemiyetini ziyaret etti: Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürü Cavit Erkılınç, "Bizim yapmak istediğimiz internet çöplüğünün önüne geçmek. Hakkaniyeti hakim kılmak. Bu konuda başarıya adım adım ilerliyoruz." dedi.

Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürü Cavit Erkılınç, "Bizim yapmak istediğimiz internet çöplüğünün önüne geçmek. Hakkaniyeti hakim kılmak. Bu konuda başarıya adım adım ilerliyoruz." dedi.

Erkılınç, Konya Gazeteciler Cemiyetini ziyaretinde yaptığı konuşmada, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından gazetecilerin zor koşullarda işlerini büyük özveriyle sürdürdüklerini söyledi.

BİK'deki yeni süreç hakkında bilgi veren Erkılınç, şunları anlattı:

"BİK analitik sistemi artık tamamen oturdu. Tabii bazı iyileştirmeler de yapılmaya devam ediyor. Ekim ayına kadar süreç gerçek rakamlar üzerinden yürüdü. Ancak sistemin haber siteleri üzerinde uygulanması ile birlikte sahte hit olayı da patlak verdi. BİK analitik üzerinden gerçek hitleri de yapay hitleri de görebiliyoruz. Bizim yapmak istediğimiz internet çöplüğünün önüne geçmek. Hakkaniyeti hakim kılmak. Bu konuda başarıya adım adım ilerliyoruz."

Erkılınç, kamu ilanlarının gazetelerde ve sitelerde yayınlanması için yerel gazetelerin de sürece dahil olması, ilana çıkılması gereken hususlarda doğrudan temin gibi yöntemlere başvurulmasının yanlış olduğunun yazılması gerektiğini dile getirdi.

Konya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sefa Özdemir de gazetelerde ve sitelerde yayınlanan ilanların sütun santim fiyatlarının artırılması konusunda gazetelerin beklentisi olduğunu, ilan sayısının artması için de çalışmalarının Konya özelinde devam ettiğini kaydetti.

Erkılınç'ın ziyaretine, BİK Konya İl Müdürü Feramuz Ayan ve kurum yetkilileri eşlik etti.