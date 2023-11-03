Konya Adliyesi'nden firar eden hükümlü yakalandı

Ceza infaz mevzuatı kapsamında Konya Adliyesi'nde çalışırken firar eden hükümlü Kulu’da yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 17 Ekim'de firar eden hükümlü Serdar A'nın yakalanması için çalışma başlattı.

Kulu Polis Merkezi Amirliği sivil ekipleri firari hükümlüyü Ahmet Baran Caddesi'nde yakaladı.

Mala zarar verme suçundan hükümlü olduğu öğrenilen Serdar A. işlemlerin ardından Konya E Tipi Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi.

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