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        Konya Adliyesi'nden firar eden hükümlü yakalandı

        Ceza infaz mevzuatı kapsamında Konya Adliyesi'nde çalışırken firar eden hükümlü Kulu'da yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2023 - 23:29 Güncelleme: 03.11.2023 - 23:29
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        Konya Adliyesi'nden firar eden hükümlü yakalandı
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        Ceza infaz mevzuatı kapsamında Konya Adliyesi'nde çalışırken firar eden hükümlü Kulu’da yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 17 Ekim'de firar eden hükümlü Serdar A'nın yakalanması için çalışma başlattı.

        Kulu Polis Merkezi Amirliği sivil ekipleri firari hükümlüyü Ahmet Baran Caddesi'nde yakaladı.

        Mala zarar verme suçundan hükümlü olduğu öğrenilen Serdar A. işlemlerin ardından Konya E Tipi Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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