Türkiye Girişimci Buluşması'nda ödüller sahiplerini buldu

Girişimci İşadamları Vakfının (GİV), Türkiye Gençlik STK'leri Platformu (TGSP), Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) ve KOSGEB işbirliğiyle Konya'da düzenlediği Türkiye Girişimci Buluşması'nda, 10. GİV Girişimcilik Ödülleri törenle sahiplerine verildi.

GİV Genel Başkanı Mehmet Koç, Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen ödül töreni öncesi yaptığı konuşmada, Türkiye Girişimci Buluşması'nın, Türkiye'de girişimcilik üzerine yapılan en uzun soluklu programlardan birisi olduğunu söyledi.

Buluşmalar kapsamında burada stant açanların önemli bir kısmının yatırım alacağını ifade eden Koç, "Bunlardan bazılarına da benim yatırım yapacağımı söylemek isterim. Girişimci olmak, şirket kurmak ve bir yapı oluşturmak bambaşka bir şey. Profesyonel hayata geçmeden önce şirket kurun bir girişim fikriniz olsun. Bunu da bölgenize ve ülkenize kazandırmaya çalışın." dedi.

Koç, bu kapsamda girişimcilerin cari açığa, işsizliğe ve ülkenin güçlenmesine katkısı olacağını belirtti.

Ülkelerin sadece nüfuslarla değil, nüfusların oluşturduğu şirketlerle ve rakamlarla ifade edildiğini vurgulayan Koç, şunları kaydetti:

"Dünyaya şöyle bir bakın, bir girişimci bir sürü şeyi değiştirebiliyor. Bu çok kıymetli bir şey. Nüfus kalabalığı ve genç nüfus olarak çok iyi bir yerdeyiz. Üretim altyapımız var. Her bir girişimci bir şirket kurmaya ve o şirketi topluma, iş hayatına ve üretime kazandırmaya, daha sonra da yorulmadan çalışmaya devam etmesi gerekir. Selçuk Bayraktar kardeşimiz gibi genç kardeşlerimizin sayısı arttıkça, rakamlar büyüdükçe inanıyoruz ki ülkemiz daha güçlü daha bağımız ve daha denge kuran bir ülke haline gelecektir. Bu da girişimcilerimizin eliyle olacaktır."

Programda, KOSGEB Girişimcilik Daire Başkanı Ali Urhan, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan ve GİV Konya Şube Başkanı Fatih Ceylan da birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından, proje-fikir birincilik ödülünü Hevi Aİ Şirketi'nin Kurucu Ortakları ve CEO'su Doç. Dr. Deniz Can Aliş ile Mert Çelenk ve Mert Yergin, ikincilik ödülünü Tayko Pil Üretim A.Ş Yöneticisi Dr. Tayfun Koçak, üçüncülük ödülünü de Supsis Chatbot Kurucusu Enes Dur Kurucu aldı.

Program kapsamında, Yeni Girişimcilik Ödülü, Üniversite Girişimci Kulüp Ödülü, Dijital Ekonomi Ödülü, Basın Yayın Ödülü, Akademisyen Ödülü, Kamu Yöneticisi Ödülü, GİV Özel Ödülü ve İş Planı Ödülleri de sahiplerini buldu.