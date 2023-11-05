İHH'nin İncirlik Üssü'ne gitmek için yola çıkan "Filistin İçin Özgürlük Konvoyu" Konya'da İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı öncülüğünde Filistin'e destek amacıyla Adana'daki İncirlik Üssü'ne gitmek üzere İstanbul'dan yola çıkan "Filistin İçin Özgürlük Konvoyu" Konya'ya ulaştı.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı öncülüğünde Filistin'e destek amacıyla Adana'daki İncirlik Üssü'ne gitmek üzere İstanbul'dan yola çıkan "Filistin İçin Özgürlük Konvoyu" Konya'ya ulaştı.

İstanbul'dan hareket eden, İHH öncülüğünde bir araya gelen STK'ler ve çok sayıda kişinin oluşturduğu konvoy, Konya'da mola verdi.

İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım, Mevlana Meydanı'nda düzenlenen mitingde, İsrail'in saldırılarından dolayı öfkelerinin büyük olduğunu, yüreklerinin sızladığını söyledi.

Türkiye'nin diplomasi de elinden geleni yaptığını aktaran Yıldırım, "İsrail'in sivil yerleşim alanları, hastane, ibadethane ve okul gibi yerlere düzenlediği saldırılar nedeniyle Gazze'de çok büyük bir insani kriz ortaya çıktı. Bu nedenle bölgeye gönderilen yardımlar, büyük önem taşıyor." dedi.

Konvoy, sabah saatlerinde kentten ayrılacak.