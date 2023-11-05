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        İncirlik Üssü'ne gitmek için yola çıkan "Filistin İçin Özgürlük Konvoyu" Konya'dan ayrıldı

        İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı öncülüğünde Filistin'e destek amacıyla Adana'daki İncirlik Üssü'ne gitmek üzere yola çıkan "Filistin İçin Özgürlük Konvoyu" Konya'dan ayrıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2023 - 10:09 Güncelleme: 05.11.2023 - 10:09
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        İncirlik Üssü'ne gitmek için yola çıkan "Filistin İçin Özgürlük Konvoyu" Konya'dan ayrıldı
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        İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı öncülüğünde Filistin'e destek amacıyla Adana'daki İncirlik Üssü'ne gitmek üzere yola çıkan "Filistin İçin Özgürlük Konvoyu" Konya'dan ayrıldı.

        İHH İnsani Yardım Vakfı öncülüğünde, İstanbul'dan dün Konya'ya gelen "Filistin İçin Özgürlük Konvoyu" Adana'ya hareket etti.

        Mevlana Kültür Merkezi önünden ayrılan konvoydakileri, İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım selamladı.

        Filistin'e destek için yola çıkan konvoydakilerin Türk ve Filistin bayrakları taşıdığı görüldü.

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