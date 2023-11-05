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        Konya'da beton direğe çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

        Konya'nın Beyşehir ilçesinde, yoldan çıkarak beton direğe çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2023 - 13:32 Güncelleme: 05.11.2023 - 13:32
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        Konya'da beton direğe çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
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        Konya'nın Beyşehir ilçesinde, yoldan çıkarak beton direğe çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

        Beyşehir - Seydişehir kara yolunun 10. kilometresinde Akın D. (20) idaresindeki 42 B 6280 plakalı otomobil, Gökçimen Mahallesi yakınlarında yoldan çıktı.

        Diğer şeridi de aşıp beton direğe çarpan otomobil hurdaya dönerken, sürücüsü ağır yaralandı.

        Kaza ihbarı üzerine olay yerine jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yaralı sürücü, kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahale sonrası hayati tehlikesi bulunması sebebiyle Konya’ya sevk edildi.

        Sürücünün sabah saatlerinde Beyşehir - Seydişehir kara yolu üzerindeki çalıştığı fabrikaya işe gitmek üzere yola çıktığı, kazanın da bu esnada yaşandığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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