Beyşehir'de çıktığı çatıda elektrik akımına kapılan kişi düşerek yaralandı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde çıktığı çatıda elektrik akımına kapılarak 4 metre yükseklikten yere düşen kişi yaralandı.

Doğanbey Mahallesi'nde ikamet eden 60 yaşındaki E.A. iddiaya göre baca tamiri için çatıya çıktı.

Çatının üzerinden geçen elektrik hattına temas eden E.A, akıma kapılarak dengesini kaybetti.

Yaklaşık 4 metre yüksekten aşağı düşen E.A, yaralı olarak kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.