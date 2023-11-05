Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Futbol: Trendyol Süper Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2023 - 17:00 Güncelleme: 05.11.2023 - 17:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        ABONE OL
        ABONE OL

        Stat:MEDAŞKonya Büyükşehir

        Hakemler: Mert Güzenge, İlker Takpak, Bilal Gölen

        TÜMOSAN Konyaspor: Bernardoni, Ahmet Oğuz, Adil Demirbağ, Calvo, Guilherme (Dk. 27 Yasir Subaşı), Soner Dikmen, N'Zonzi, Prip, Cicaldau, Moreno, Cikalleshi

        VavaCars Fatih Karagümrük: Emre Bilgin, Biraschi, Dresevic, Ceccherini, Levent Mercan, Feghouli, Sangare, Rohden, Eysseric, Can Keleş, Güven Yalçın

        Sarı kartlar: Dk 42 Calvo, Dk. 44 Adil Demirbağ (TÜMOSAN Konyaspor), Dk. 42 Güven Yalçın, Dk. 43 Feghouli (VavaCars Fatih Karagümrük)

        KONYA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İsrail yine mülteci kampını bombaladı
        İsrail yine mülteci kampını bombaladı
        Blinken'dan Batı Şeria'ya "sürpriz" ziyaret
        Blinken'dan Batı Şeria'ya "sürpriz" ziyaret
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP Kurultayı ile ilgili ilk yorum
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP Kurultayı ile ilgili ilk yorum
        Aydın'da sel faciası! 3 kişi hayatını kaybetti
        Aydın'da sel faciası! 3 kişi hayatını kaybetti
        CHP'de genel başkan seçildi, sıra Parti Meclisi seçiminde
        CHP'de genel başkan seçildi, sıra Parti Meclisi seçiminde
        CHP'nin yeni genel başkanı Özgür Özel
        CHP'nin yeni genel başkanı Özgür Özel
        Dilan ve Engin Polat tutuklandı
        Dilan ve Engin Polat tutuklandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Koltuğunu kaybeden genel başkan
        Koltuğunu kaybeden genel başkan
        Netanyahu'nun evinin önünde protesto
        Netanyahu'nun evinin önünde protesto
        Özgür Özel değişim isteyenlerle kazandı
        Özgür Özel değişim isteyenlerle kazandı
        "Mağlubiyet olur, 'Lider'siz olmaz"
        "Mağlubiyet olur, 'Lider'siz olmaz"
        "Derslik bir yenilgi"
        "Derslik bir yenilgi"
        İsrail kabinesinde kriz: O bakan uzaklaştırıldı
        İsrail kabinesinde kriz: O bakan uzaklaştırıldı
        Akciğer kanserinin 10 önemli sinyali!
        Akciğer kanserinin 10 önemli sinyali!
        Beşiktaş, Bitexen Antalyaspor'a konuk olacak
        Beşiktaş, Bitexen Antalyaspor'a konuk olacak
        Unutulan kargo fişi yasak aşk vahşetini çözdü!
        Unutulan kargo fişi yasak aşk vahşetini çözdü!
        Fenerbahçe - Trabzonspor maçı beIN Trio yorumları
        Fenerbahçe - Trabzonspor maçı beIN Trio yorumları
        'Küçük Besleme'nin 'Bilge'si artık akademisyen
        'Küçük Besleme'nin 'Bilge'si artık akademisyen
        Boğaz'ın incisi 50 yaşında
        Boğaz'ın incisi 50 yaşında

        Benzer Haberler

        Konyaspor'da Gökhan Töre şoku
        Konyaspor'da Gökhan Töre şoku
        Beyşehir'de çıktığı çatıda elektrik akımına kapılan kişi düşerek yaralandı
        Beyşehir'de çıktığı çatıda elektrik akımına kapılan kişi düşerek yaralandı
        Konya'da beton direğe çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
        Konya'da beton direğe çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
        İncirlik Üssü'ne gitmek için yola çıkan "Filistin İçin Özgürlük Konvoyu" Ko...
        İncirlik Üssü'ne gitmek için yola çıkan "Filistin İçin Özgürlük Konvoyu" Ko...
        İHH'nin İncirlik Üssü'ne gitmek için yola çıkan "Filistin İçin Özgürlük Kon...
        İHH'nin İncirlik Üssü'ne gitmek için yola çıkan "Filistin İçin Özgürlük Kon...
        Türkiye Girişimci Buluşması'nda ödüller sahiplerini buldu
        Türkiye Girişimci Buluşması'nda ödüller sahiplerini buldu