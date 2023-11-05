Stat:MEDAŞKonya Büyükşehir

Hakemler: Mert Güzenge, İlker Takpak, Bilal Gölen

TÜMOSAN Konyaspor: Bernardoni, Ahmet Oğuz, Adil Demirbağ, Calvo, Guilherme (Dk. 27 Yasir Subaşı), Soner Dikmen, N'Zonzi, Prip, Cicaldau, Moreno, Cikalleshi

VavaCars Fatih Karagümrük: Emre Bilgin, Biraschi, Dresevic, Ceccherini, Levent Mercan, Feghouli, Sangare, Rohden, Eysseric, Can Keleş, Güven Yalçın

Sarı kartlar: Dk 42 Calvo, Dk. 44 Adil Demirbağ (TÜMOSAN Konyaspor), Dk. 42 Güven Yalçın, Dk. 43 Feghouli (VavaCars Fatih Karagümrük)

KONYA

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