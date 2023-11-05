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        TÜMOSAN Konyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük maçının ardından

        Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, son dakikalarda yedikleri penaltı golüyle galibiyeti kaçırdıklarını düşündüğünü belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2023 - 19:26 Güncelleme: 05.11.2023 - 19:26
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        TÜMOSAN Konyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük maçının ardından
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        Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, son dakikalarda yedikleri penaltı golüyle galibiyeti kaçırdıklarını düşündüğünü belirtti.

        Canel, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında konuk oldukları TÜMOSAN Konyaspor'la 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

        Oyunun genelinde, topun hakimiyetinin kendilerinde olduğunu ifade eden Canel, "İlk yarı gayet iyi pozisyonlarımız vardı. Maçın başından sonuna kadar top bizdeydi, ama son dakikalarda biraz sıkıntı yaşadık. İkinci yarının başında bulduğumuz golle öne geçtik fakat talihsiz bir şekilde 90+7'de yediğimiz penaltı golüyle berabere kaldık. Burada galibiyeti kaçırdığımızı düşünüyorum." diye konuştu.

        - Hakan Keleş: "Çok çalışmamız gerektiğini düşünüyorum"

        Konyaspor Teknik Direktörü Hakan Keleş ise maçı kazanmak istediklerini, bu doğrultuda maça da iyi başladıklarını anlattı.

        Girdikleri pozisyonları değerlendiremediklerini dile getiren Keleş, "İkinci yarıda erken ve daha önce yediğimiz gollerden birini yedik. Daha sonra toparlandık ve çift santraforla riskleri aldık. Son dakikalarda kazandığımız penaltıyla bir puan aldık. Geldiğimizden beri olumsuz bir hava var. Onu dağıtmaya çalışıyoruz. Eksikliklerimizi gidermeye çalışıyoruz. Çok çalışmamız gerektiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

        Kulüp yönetim kurulunun olağanüstü genel kurul kararı almasına da değinen Keleş, Konyaspor'un büyük bir camia olduğunu, bu tip sorunların en kısa zamanda çözüleceğini aktardı.

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