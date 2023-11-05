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        Konya ve çevre illerde Gazze için dua edildi

        Konya, Afyonkarahisar ve Aksaray'daki camilerde, İsrail'in saldırıları sonucu Gazze'de hayatını kaybedenler için dua edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2023 - 21:06 Güncelleme: 05.11.2023 - 21:14
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        Konya ve çevre illerde Gazze için dua edildi
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        Konya, Afyonkarahisar ve Aksaray'daki camilerde, İsrail'in saldırıları sonucu Gazze'de hayatını kaybedenler için dua edildi.

        Diyanet İşleri Başkanlığınca ülke genelinde düzenlenen "Gazze için duaya duruyoruz" etkinliği kapsamında Konya'da vatandaşlar, yatsı namazı için tarihi Sultan Selim Camisi'nde bir araya geldi.

        Namaz öncesi İsrail'in saldırılarda yaşamını yitiren Filistinliler için Kur'an-ı Kerim okundu. Namazın ardından cemaat, Gazze'de hayatını kaybedenler için dua etti.

        - Afyonkarahisar

        Afyonkarahisar'da da vatandaşlar Filistinlilere dua etmek için kentteki camilerde toplandı.

        İmaret Camisi'nde bir araya gelenler yatsı namazının ardından Gazze'de hayatını kaybedenler için dua etti.

        - Aksaray

        Aksaray'da vatandaşlar Ulu Cami'de yatsı namazında bir araya geldi.

        Namazdan sonra Gazze'de hayatını kaybedenler için dua edildi. Dua programına Vali Mehmet Ali Kumbuzoğlu ile İl Müftüsü Veysel Işıldar da katıldı.

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