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        Milli formayla çıktığı ilk şampiyonada gümüş madalya alan tekvandocu hedef yükseltti

        SAVAŞ GÜLER - Türkiye'yi milli formayla ilk kez temsil ettiği tekvando şampiyonasından gümüş madalyayla dönen İbrahim Efe Düzel, uluslararası arenada adından sıkça söz ettirmek istiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2023 - 11:05 Güncelleme: 06.11.2023 - 11:05
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        Milli formayla çıktığı ilk şampiyonada gümüş madalya alan tekvandocu hedef yükseltti
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        SAVAŞ GÜLER - Türkiye'yi milli formayla ilk kez temsil ettiği tekvando şampiyonasından gümüş madalyayla dönen İbrahim Efe Düzel, uluslararası arenada adından sıkça söz ettirmek istiyor.

        Aynı branşta milli formayı terleten iki kuzenine özenerek, küçük yaşta tekvandoyla tanışan 14 yaşındaki Düzel, azmi ve disiplinli çalışmayla başarı gösterdi.

        Tokat'ta bu yıl düzenlenen Okullar Arası Türkiye Şampiyonası'nda şampiyon olan Konya Selçuklu Belediyespor'un sporcusu Düzel, bir yılda iki uluslararası, iki ulusal organizasyonda birincilik elde etti.

        Şubatta düzenlenen 8. WT Presiden's Cup'ta 172 santimetre kategorisinde şampiyon olan Düzel, 19-22 Ekim'de Sırbistan'da düzenlenen Avrupa Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'na aynı kategoride katılım hakkı kazandı. Dünya sıralamasında, kendi kategorisindeki birinci, beşinci ve yedinci sırada bulunan rakiplerini yenen Düzel, finalde İtalyan rakibine yenilerek gümüş madalya aldı.

        Bu sonuçla, aralık ayında düzenlenmesi planlanan Yıldızlar Balkan Şampiyonası'na direkt gitme hakkı kazanan Düzel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gönül verdiği sporu 7 yaşından beri severek yaptığını söyledi.

        Her geçen gün kendisini daha da geliştirdiğini anlatan Düzel, "Hedeflerime yavaş yavaş ilerliyorum. Henüz yaşım küçük, daha önümde uzun yıllar var. Olimpiyatlarda ülkemi temsil etmek istiyorum. Bu da her sporcunun hayali." ifadelerini kullandı.

        - Antrenörden İbrahim Efe'ye övgü

        Konya Selçuklu Belediyespor'un tekvando antrenörü Ahmet Akatlı ise Düzel ile 5 yıl önce spor okullarında tanıştıklarını dile getirdi.

        Düzel'in, isteği ve çalışkanlığıyla altyapı gruplarına, oradan da müsabaka gruplarına katıldığını belirten Akatlı, "Geçen yıl yaşı küçük olmasına rağmen Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'nda üçüncülük madalyası aldı. Bu yıl da çalışmalarımızı şampiyon olacakmış gibi sıkı yaptık. Sene başındaki uluslararası şampiyonalarda kendimizi denedik. Son aldığımız netice bizim için gurur kaynağı oldu. İnşallah önümüzdeki yıl gençler, daha sonra ümitler ve büyüklerde İbrahim Efe'nin adını sıkça duyacaksınız." diye konuştu.

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