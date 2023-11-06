Konya'da kaçakçılık operasyonunda 11 şüpheli yakalandı
Konya'da kaçakçılara yönelik yapılan operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.
Konya'da kaçakçılara yönelik yapılan operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yürütülen çalışmalar kapsamında tespit edilen adreslere operasyon düzenledi.
Ekipler 4 iş yeri, 2 ev, 2 depo ve 2 araçta yaptıkları aramada, 2 bin 830 paket gümrük kaçağı sigara, 2 bin 450 gümrük kaçağı tıbbi ürün, 1 milyon 235 bin doldurulmuş sigara, 63 bin sigara sarma kağıdı, 76 bin boş makaron, 46 kilogram kıyılmış tütün, 324 elektronik sigara, 8 gümrük kaçağı cep telefonu ve 84 gümrük kaçağı parfüm ele geçirdi.
Operasyon kapsamında 11 şüpheli, "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefet" suçundan gözaltına aldı.
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