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        Konya'da kaçakçılık operasyonunda 11 şüpheli yakalandı

        Konya'da kaçakçılara yönelik yapılan operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2023 - 11:21 Güncelleme: 06.11.2023 - 11:40
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        Konya'da kaçakçılık operasyonunda 11 şüpheli yakalandı
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        Konya'da kaçakçılara yönelik yapılan operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yürütülen çalışmalar kapsamında tespit edilen adreslere operasyon düzenledi.

        Ekipler 4 iş yeri, 2 ev, 2 depo ve 2 araçta yaptıkları aramada, 2 bin 830 paket gümrük kaçağı sigara, 2 bin 450 gümrük kaçağı tıbbi ürün, 1 milyon 235 bin doldurulmuş sigara, 63 bin sigara sarma kağıdı, 76 bin boş makaron, 46 kilogram kıyılmış tütün, 324 elektronik sigara, 8 gümrük kaçağı cep telefonu ve 84 gümrük kaçağı parfüm ele geçirdi.

        Operasyon kapsamında 11 şüpheli, "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefet" suçundan gözaltına aldı.

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