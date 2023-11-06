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        Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Zorlu, Filistinli öğrencilerle buluştu

        Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, farklı bölümlerde öğrenim gören 50 Filistinli öğrenciyle akşam yemeğinde bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2023 - 14:33 Güncelleme: 06.11.2023 - 15:10
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        Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Zorlu, Filistinli öğrencilerle buluştu
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        Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, farklı bölümlerde öğrenim gören 50 Filistinli öğrenciyle akşam yemeğinde bir araya geldi.

        Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Rektör Zorlu başkanlığında üniversitenin yöneticilerinin katıldığı programda Filistinli öğrencilerle samimi bir görüşme gerçekleştirildi, öğrencilerin aileleriyle olan iletişimleri ve ihtiyaçları hakkında bilgi alındı.

        Filistin'in acılarına ortak olmak için bir araya geldiklerini belirten Zorlu, Filistinli öğrencilere hitaben, "Filistin konusunda tarihi sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Her daim bu sorumlulukla hareket edeceğiz ve sizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız. Her zaman sizlerin yanındayız. Taleplerinizi, sıkıntılarınızı çözmek için elimizden geleni yapacağız. Hz. İbrahim’in ateşine su taşıyan karınca misali 'Sizler için ne yapabiliriz', onu öğrenmek ve dinlemek için bir araya geldik. Çekinmeden bize anlatabilir, her zaman ulaşabilirsiniz. Filistin halkı dostumuz, kardeşimizdir. Sizler de bize emanetsiniz." dediği ifade edildi.

        Zor bir dönemden geçildiğini aktaran Prof. Dr. Zorlu, şunları kaydetti:

        "İnşallah İsrail'in zulmü Müslümanların basiretine, uyanmasına vesile olur. Vicdan sahibi olan insanların kendilerine gelmesine vesile olur. Ama bu Siyonist Yahudi belası dünyanın başına derttir. Arz-ı mev'uda, vadedilmiş topraklara inanan ve bunu genişletmek için de bütün güçleriyle savaşan Siyonistlerin sadece Gazze'de kalmayacağını biliyoruz. 1947’den bu yana parça parça Filistin'i bölerek günümüz topraklarına sıkıştırdılar. Asıl hedef Filistin'den yukarıya doğru Lübnan, Suriye ve Türkiye’nin Güneydoğu ve Anadolu Bölgeleri. Onun için PKK’yı kurdular, İŞİD'i icat ettiler. Bahane ederek Suriye’ye girdiler. 'Saddam Hüseyin’in kimyasal silahı var' diyerek Irak'ı bastılar. 'Demokrasi getiriyoruz' yalanını söyleyerek binlerce, milyonlarca insanı katlettiler. Batı nereye gittiyse sadece felaket, kan ve gözyaşı getirmiştir. Batı, kendisinden başka kimseyi düşünmeyen bir zihniyete sahiptir."

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