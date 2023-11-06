Selçuklu'da güzel sanatlar lisesi yapımına başlandı

Selçuklu Belediyesi, Parsana Mahallesi'ne inşa edilecek güzel sanatlar lisesinin yapımına başlandı.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, yaptığı yazılı açıklamada, eğitim alanında yatırımları sürdürdüklerini, Parsana Mahallesi’ne Türkiye’nin en güzel ve en kapsamlı güzel sanatlar lisesini kazandıracaklarını bildirdi.

10 bin 855 metrekare inşaat alanına sahip okulun, eğitim alacak öğrencilerin her türlü ihtiyacına cevap verecek nitelikte olacağını belirten Pekyatırmacı, şunları kaydetti:

"İlçemize şimdi de Türkiye Yüzyılı'na yakışır bir eser daha kazandıracak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Daha önce müjdesini verdiğim güzel sanatlar lisemizin yapımına başladık. Sadece Konya’mızda değil Türkiye’de örnek gösterilecek okulumuz modern mimarisi ile de bölgesine değer katacak ve içerisinde çok sayıda atölye ve derslik yer alacak. Okulumuzda imalat çalışmalarına planlamalar doğrultusunda aralıksız devam ediyoruz. Eğitim hayatına kazandıracağımız okulumuzun Konya'mıza ve ilçemize hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah buradan çok sayıda yetenekli gencimiz eğitim alacak ve ülkemizin önde gelen sanatçılarını buralardan yetiştireceğiz."